Hai xe máy tự gặp nạn trong cùng một khung hình

Hà NộiCô gái húc vào ôtô vì mải dùng điện thoại, ở phía sau một người đàn ông giật mình tự ngã, hôm 7/4 tại Hoàng Cầu.

Tình huống giao thông: Đường đông xe, cô gái điều khiển xe máy bằng một tay, trong khi tay còn lại sử dụng điện thoại và không nhìn đường. Người này húc mạnh vào đuôi ôtô gắn camera hành trình, may mắn không ngã ra đường nhưng lập tức bỏ đi.

Ngay phía sau một người đàn ông dường như vì tình huống cô của gái nên giật mình phanh gấp, trượt ngã ra đường ngay sát bánh xe bus. May mắn, tài xế xe bus đánh lái và phanh kịp tránh tai nạn liên hoàn.

Mải dùng điện thoại cô gái đi xe máy đâm vào đuôi ôtô Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần luôn tập trung quan sát, lái xe bằng hai tay. Tuyệt đối không làm việc riêng nhất là sử dụng điện thoại, hành vi này khiến việc quan sát đường bị sao nhãng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác.

Nghị định 168/2024, người đi xe máy sử dụng điện thoại bị phạt tiền 800.000- 1 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn mức phạt tăng lên 10-14 triệu đồng.

Trong khi đó, với người đàn ông lái xe máy ở phía sau cũng cần luôn để ý luồng giao thông phía trước và giữ khoảng cách an toàn, Khi gặp tình huống bất ngờ cần phanh bằng cả phanh trước và sau để xe không mất trạng thái cân bằng, dẫn tới trượt bánh hoặc đổ nghiêng.

Nguyên Vũ