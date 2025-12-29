Hai xe máy tông nhau, ba người thiệt mạng

Bắc NinhHai xe máy tông trực diện nhau trên quốc lộ 37, đoạn qua xã Hoàng Vân khiến 3 người chết, tối 28/12.

Khoảng 21h40, trên quốc lộ 37 đoạn qua xóm Tam Hợp, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy, trong đó một xe chở hai người, xe còn lại một người.

Theo đại diện UBND xã Hoàng Vân, thời điểm trên, chiếc xe máy chở theo hai người trong quá trình vượt ôtô đã đi sang làn ngược lại và đâm trúng một xe máy khác.

Sau cú tông trực diện ở tốc độ cao, ba người trên hai xe máy đều nằm im bất động.

Một người được xác định tử vong tại chỗ, hai người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện C Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, các bác sĩ xác định hai nạn nhân tử vong.

Hai xe máy vỡ vụn khi tông nhau. Ảnh: Hoàng Vân

Hai trong số ba người nói trên trú ở xã Hoàng Vân, người còn lại ở xã Hiệp Hòa, trong độ tuổi từ 18 đến 27. Tại hiện trường, hai xe máy đều hư hỏng nặng.

Quốc lộ 37 dài hơn 400 km, là một tuyến đường huyết mạch quan trọng, kết nối các tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La với đồng bằng sông Hồng gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Việt An