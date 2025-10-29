Hai xe máy lao vuông góc vào nhau ở ngã ba

Thanh HóaCú đâm mạnh của hai xe máy khiến người văng ra ngay khi ôtô đi tới, hôm 25/10 gần cầu Tào Xuyên.

Hai xe máy đâm nhau trước đầu ôtô Video: Vũ Dũng

Tình huống giao thông: Trời tối tầm nhìn hạn chế, một người phóng xe máy khá nhanh tạt qua đầu ôtô để vượt lên. Không giảm tốc độ, người này lao vào một xe máy khác đang chuyển hướng ở ngã ba. Cú va chạm mạnh khiến những người đi xe máy văng ra đường ngay khi một ôtô đi tới. May mắn ôtô kịp thời phanh tránh được một tai nạn liên hoàn. Hiện chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Khi tới các nút giao, lối mở, các phương tiện cần giảm tốc độ, nhất là với điều kiện trời tối, thiếu đèn, tầm nhìn hạn chế. Ngoài việc giảm tốc, người đi xe máy khi cần rẽ hướng cần nhớ luôn ưu tiên nhường đường cho xe đang đi thẳng. Trong trường hợp này, người đi xe máy rẽ trái cần dừng lại, đợi cho tới khi không còn nhiều xe đang lao tới ngã ba thì mới cho xe chuyển hướng.

Nguyên Vũ