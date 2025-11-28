Hai xe máy lao vào nhau như trời giáng ở ngã ba

Hải PhòngNgười rẽ trái không quan sát, trong khi người đi thẳng lao quá hôm 26/11 tại Nguyễn Thái Học, Sao Đỏ.

Sang ngang đường người đi xe điện bị xe máy đâm bay Video: Ngoc Mit

Tình huống giao thông: Một người đi xe máy đang ngập ngừng sang ngang đường thì một người đi xe máy phóng tốc độ cao lao tới. Xe máy đâm người đi xe điện ngã lăn ra đường, người đi xe máy văng xa một đoạn đến trước đầu xe lu ở hướng ngược chiều. May mắn xe lu dừng lại kịp lúc, người đi xe máy có thể bật dậy. Chưa rõ tình trạng của người đi xe điện sau va chạm.

Kỹ năng lái xe: Trong tình huống trên, người rẽ trái quay đầu sang phải mà không quay đầu sang trái, nên không nhìn thấy chiếc xe đang lao tới. Trong khi đó, người đi thẳng lại phóng với tốc độ quá nhanh trong khu dân cư nên không làm chủ được tốc độ, không kịp phanh dừng khi gặp người đang rẽ.

Khi chuyển hướng ngoài tín hiệu xin đường, người điều khiển phương tiện cần quan sát cả hai hướng trái, phải và chuyển hướng dứt khoát khi thấy an toàn. Đồng thời, trong đô thị, các phương tiện luôn kiểm soát tốc độ để có một khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Nguyên Vũ