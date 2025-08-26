Hai xe máy lao ngược chiều cao tốc trong mưa lớn

Ninh BìnhMưa lớn, hai chiếc xe máy đi ngược chiều ở làn đường sát dải phân cách lao về phía đầu ôtô hôm 24/8 gần lối vào Cầu Giẽ.

Hai xe máy lao thẳng vào đầu ôtô trên cao tốc trong mưa Video: Tran Cuong

Tình huống giao thông: Trời mưa lớn, cần gạt nước ở mức nhanh nhưng kính lái vẫn liên tục nhòe. Lái xe có gắn camera hành trình bị giật mình khi thấy đèn lóa qua kính, vẫn tưởng là đèn ôtô ở làn đường bên kia dải phân cách, chỉ khi đi gần mới phát hiện ra hai người đi xe máy lao về phía đầu xe mình. May mắn không có tai nạn xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Đường cao tốc chỉ dành cho ôtô đi tốc độ cao, người đi xe máy tuyệt đối không được đi vào đường này. Đặc biệt, việc đi xe máy ở làn đường sát dải phân cách nơi cho ôtô đi tốc độ tối đa lên tới 100 km/h trong điều kiện mưa lớn tầm nhìn hạn chế như trong video là rất nguy hiểm. Theo Nghị định 168/2024, mức phạt xe máy đi vào cao tốc là 4-6 triệu đồng, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ