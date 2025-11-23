Hai xe máy đâm nhau từ góc khuất của ôtô

Phú ThọTừ lề đường, một người đi xe máy đi ngang đâm vào một người đi xe máy khác lấn làn đi thẳng, hôm 21/11 tại Hùng Vương.

Hai xe máy đâm nhau trước đầu ôtô Video: Thư Dậu

Tình huống giao thông: Từ lề đường, một người đi xe máy băng qua đầu ôtô để sang ngang đường. Lúc này, một người đi xe máy lấn làn vượt thẳng lên sát cạnh ôtô, cả hai đều bị khuất tầm nhìn nên đâm vào nhau. Cú đâm khá mạnh khiến hai người đi xe máy ngã văng ra đường. May mắn một lúc sau cả hai đều có thể đứng dậy và tự dựng xe máy của mình.

Tình huống giao thông: Xe máy khi vượt lên hay băng ngang sát ôtô cần chú ý tốc độ vì khuất tầm nhìn, khó phán đoán tình huống. Người đi xe máy nên đi đúng làn đường phần đường của mình và không nên cắt ngang đầu ôtô để sang đường.

Nguyên Vũ