Lào CaiHai xe khách chạy ngược chiều va chạm trên quốc lộ 32 đoạn qua xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, khiến một nam hành khách tử vong.

Khoảng 15h20 ngày 20/8, xe khách biển số 18 của nhà xe Đức Lộc và xe khách biển số 29 dạng hợp đồng di chuyển ngược chiều nhau trên quốc lộ 32. Khi vào đoạn cua thuộc xã Cát Thịnh, xe biển 29 bị trượt, đuôi xe văng sang làn ngược chiều, đúng lúc xe khách Đức Lộc đi tới nên xảy ra va chạm.

Hai xe khách tông nhau, một người chết Khoảnh khắc va chạm giữa hai xe. Video: Hiếu Ngân

Cú tông mạnh khiến xe khách Đức Lộc lao lên vỉa hè, đầu xe hư hỏng nặng, phần đuôi chắn ngang đường. Xe biển Hà Nội vỡ hai ô cửa kính phía sau, làm một nam hành khách ngồi ghế cuối tử vong tại chỗ.

Hiện trường tai nạn có nhiều mảnh vỡ văng xuống đường trong bán kính khoảng 15 m. Thời điểm này, trời mưa lớn, mặt đường trơn trượt.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Cửa kính xe biển Hà Nội vỡ nát sau va chạm. Ảnh: Hiền Minh

Việt An