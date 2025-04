Hai xe khách bị trúng đạn bi trên cao tốc

Thanh HóaHai xe khách đang chạy trên cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn thì bị trúng đạn bi khiến vỡ kính thoát hiểm, hành khách hoảng sợ.

Ngày 8/4, Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ đang làm rõ vụ hủy hoại tài sản liên quan hai xe khách lưu thông trên cao tốc Bắc Nam.

Tối 4/4, tài xế Ngô Văn Chính, ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa và Trịnh Văn Cường ở TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang điều khiển hai xe khách trên cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn, hướng Bắc Nam. Khi qua xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, hai xe bị đạn bi bắn trúng làm vỡ kính chắn gió, kính thoát hiểm bên hông. Tiếng động mạnh và mảnh kính vỡ khiến nhiều hành khách sợ hãi.

Hai thiếu niên và súng bắn đạn bi sắt bị thu giữ. Ảnh: Lam Sơn

Công an xã Phú Sơn đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc, xác định hai xe khách bị kẻ xấu phá hoại bằng đạn bi. Nghi can là hai bé trai 10 và 13 tuổi, cùng ở xã Phú Sơn, thị Xã Nghi Sơn. Hai thiếu niên khai tối hôm đó sử dụng súng (ná) cao su bắn đạn bi sắt để bắn chim trên cao tốc. Một số viên đạn vô tình bay trúng xe khách.

Hiện công an đã thu giữ hai ná cao su và 10 viên bi sắt, yêu cầu hai thiếu niên viết bản kiểm điểm và bàn giao cho gia đình quản lý chặt chẽ.

Công an cảnh báo súng cao su bắn đạn bi sắt đang trở thành trò chơi phổ biến ở thanh thiếu niên vùng nông thôn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Loại súng này có tính sát thương cao, có thể đe dọa tính mạng nếu bắn trúng vùng nguy hiểm.

Cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43 km đi qua Thanh Hóa, gồm 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp mà chỉ có các dải dừng, tốc độ 60-90 km/h. Công trình đưa vào sử dụng tháng 9/2023, chưa thu phí sử dụng đường bộ.

Lê Hoàng