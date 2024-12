Hai xe đầu kéo đâm nhau tại ngã ba

Hải PhòngXe rẽ phải bật tín hiệu chuyển hướng nhưng xe đi thẳng không có dấu hiệu giảm tốc độ nên xảy ra va chạm, hôm 11/12 tại Ngô Quyền.

Xe tải lao thẳng vào xe đầu kéo đang quay đầu Video: CTV

Tình huống giao thông: Ở tốc độ hơn 40 km/h, lái xe đầu kéo gắn camera hành trình không có dấu hiệu giảm tốc khi phía trước một chiếc xe đầu kéo khác có tín hiệu xin đường và đang chuyển hướng. Va chạm xảy ra, hai xe đâm lệch đầu, chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Khi tham gia giao thông các phương tiện luôn phải giữ khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống có thể xảy ra. So với xe con, những loại xe chở hàng nặng, như xe container, xe tải lớn, xe buýt, cần quãng đường dài hơn để phanh dừng. Ngoài ra, khoảng cách dừng an toàn còn phụ thuộc vào những yếu tố như tốc độ, điều kiện mặt đường, giao thông và thời tiết. Bên cạnh đó, sức khỏe, sự tập trung và tốc độ phản ứng của tài xế cũng tác động tới quãng đường phanh dừng.

Nguyên Vũ