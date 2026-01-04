Hai xe cùng rẽ trái va quệt, ai sai?

Hà NộiHai ôtô cùng rẽ trái tại ngã tư Láng - Trần Duy Hưng thì xảy ra va chạm, hôm 3/1.

Va chạm giữa hai ôtô khi rẽ trái ở giao lộ đông xe Video: CTV

Tình huống giao thông: Sáng 3/1 tại ngã tư đường Láng rẽ trái sang Trần Duy Hưng, xe gắn camera ban đầu đi sau xe khách, nhưng lách lên định vượt bên trái. Hậu quả xe này bị xe khách va vào đầu. Va chạm không gây thiệt hại về người, cả hai tài xế dừng tại giao lộ để giải quyết sự việc.

Kỹ năng lái xe: Khi di chuyển ở ngã tư, những nơi đông xe, tài xế cần quan sát kỹ trước, trong khi chuyển hướng, và giữ đủ khoảng cách với xe phía trước. Ngoài ra, việc nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông cũng là cách hành xử văn minh, tránh ùn tắc cho những xe khác.

Trong trường hợp này, xe gắn camera hành trình nên kiên nhẫn đi sau. Nếu đã trót lách sang trái, cần nhận thấy khoảng cách giữa xe trước và lề đường không đủ một thân xe, nên cần phải phanh dừng ngay lập tức.

Phạm Hải