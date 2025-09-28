Hai người lái xe cùng đi sai, xảy ra tai nạn thì ai phải bồi thường?

Thanh niên lái xe máy vào đường cấm đi ngược chiều, tông một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ. Cả hai đều cho rằng "lỗi bên kia nặng hơn", phải đền cho mình.

Trước mặt nhà tôi là ngã tư đèn xanh đèn đỏ, mật độ giao thông không quá đông đúc. Nhưng cũng vì thế mà nhiều người đi xe máy xem nhẹ luật, nhân lúc đường vắng vít ga đi thẳng dù đèn đỏ còn vài chục giây.

Hôm trước vừa xảy ra tình huống một cậu thanh niên muộn giờ làm, chạy vào phần đường ngược chiều một đoạn ngắn để rẽ nhanh hơn. Cùng lúc, một phụ nữ cũng lái xe đạp điện đi đến, vô tư vượt đèn đỏ. Hai xe đâm sầm vào nhau, gây tai nạn.

Chị gái không đội mũ bảo hiểm nên chấn thương nặng hơn. Là người cùng xã nên gia đình gặp nhau thương lượng. Người nhà chị gái nhất quyết đòi thanh niên kia bồi thường vì "lỗi anh ấy nặng hơn". Trong khi anh này nói nếu chị gái chịu đội mũ bảo hiểm và đợi đến lúc đèn chuyển xanh thì đã không có va chạm.

Từ tình huống này, tôi có thắc mắc, trường hợp cả hai người cùng vi phạm luật giao thông, dẫn tới tai nạn thì việc bồi thường thế nào? Có phải chỉ cần xác định ai "sai nhiều hơn" thì người đó phải gánh hết chi phí, hay sẽ chia theo mức độ lỗi của từng bên?

Ngoài trách nhiệm dân sự bồi thường, các bên vi phạm có thể còn phải chịu xử phạt hành chính hay hình sự nếu hậu quả nghiêm trọng không?

Tôi xin cảm ơn!

Độc giả Thượng Hiền

>>Luật sư Phạm Quốc Bảo tư vấn