Hai vợ chồng và cháu ngoại nghi bị cướp sát hại

Đồng NaiNgười thân không thể liên lạc được chủ cơ sở thu mua nông sản nên đến tìm kiếm, phát hiện thi thể hai vợ chồng cùng cháu ngoại, nghi bị cướp sát hại.

Sự việc được phát hiện sáng 3/10 tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ) của vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên, 47 tuổi. Tại hiện trường, thi thể ông Thiên và cháu ngoại 11 tuổi ở hiên nhà. Người vợ Chu Hồng Hạnh, 48 tuổi, tử vong trong phòng ngủ.

Cảnh sát ghi nhận thi thể các nạn nhân có nhiều thương tích; két sắt và các vật dụng khác có sự xáo trộn.

Bước đầu, cơ quan điều tra tình nghi đây là vụ giết người, cướp tài sản.

Công an phong tỏa căn nhà để điều tra. Ảnh: Thái Hà

Cơ sở thu mua nông sản nằm ở mặt tiền đường liên huyện cũ, song khu vực này rất vắng vẻ.

Cảnh sát đang phòng tỏa hiện trường, lấy lời khai nhiều người, điều tra án mạng.

Phước Tuấn - Văn Trăm