Hai vợ chồng thiệt mạng vì mắc kẹt trong phòng tắm hơi

Nhật BảnCảnh sát Tokyo phát hiện hai nạn nhân tử vong trong phòng tắm hơi do tay nắm cửa bị gãy, hệ thống báo động khẩn cấp không hoạt động.

Sở Cảnh sát Tokyo (TMDP) ngày 21/12 thông báo mở cuộc điều tra sau cái chết của Masanari Matsuda, 36 tuổi, cùng vợ là Yoko, 37 tuổi, tại cơ sở tắm hơi SaunaTiger ở quận Akasaka, thủ đô Nhật Bản.

Hai vợ chồng đang sử dụng phòng tắm hơi riêng tại cơ sở này hôm 15/12 thì hỏa hoạn bùng lên ở tầng ba của tòa nhà. Khi lính cứu hỏa đến nơi, họ phát hiện thi thể hai vợ chồng sau cánh cửa đóng kín.

Phần tay nắm cửa hình chữ L bị gãy rời nằm trên sàn, khiến cánh cửa không thể mở được từ bên trong. Cửa kính có vết cào xước, tay của Masanari bị tụ máu, có thể do cố đập phá cửa nhưng bất thành.

Nút khẩn cấp trong phòng bị hỏng, có thể do bị nhấn, đập nhiều lần với lực mạnh. Cảnh sát xác định các nạn nhân còn cố dùng một tấm ván sàn để chặn luồng khí nóng, dùng khăn quấn quanh một viên đá xông hơi để đập cửa kính. Hai vợ chồng Matsuda được xác định tử vong do tăng thân nhiệt quá mức hoặc ngạt khí do mắc kẹt trong phòng quá lâu.

Cảnh sát điều tra hiện trường tại cơ sở tắm hơi SaunaTiger ở Tokyo. Ảnh: Jiji Press

Thiết bị nhận tín hiệu báo động khẩn cấp được lắp đặt trong văn phòng cơ sở ở tầng một, nhưng không được kích hoạt. Người chủ của SaunaTiger thừa nhận chưa từng bật hệ thống này kể từ khi tiếp quản cơ sở này hai năm trước.

SaunaTiger được quảng cáo là "nơi trú náu cho người lớn" với vé tháng lên đến 390.000 yen (gần 2.500 USD). Phí cho người không có vé tháng là 19.000 yen cho hai tiếng sử dụng dịch vụ.

Cơ sở này được cấp phép kinh doanh hồi năm 2022 và trải qua nhiều đợt thanh tra về điều kiện an toàn, song tay nắm cửa và hệ thống báo động khẩn cấp không nằm trong diện kiểm tra.

"Đã có những thiếu sót trong các đợt kiểm tra. Chúng tôi sẽ phải xem xét lại", một quan chức y tế cộng đồng địa phương cho biết.

Đức Trung (Theo Jiji Press, Kyodo, Mainichi)