Vợ chồng chị Quỳnh, 19 tuổi, trình báo bị hai thanh niên bắn, chém, yêu cầu đưa tài sản rồi truy đuổi suốt 10 km trên quốc lộ N2 cho đến khi có ôtô ứng cứu nạn nhân.

Quốc lộ N2 - đoạn giáp ranh giữa Đồng Tháp và Long An, nơi vợ chồng nạn nhân bị cướp truy sát. Ảnh: Nguyễn Thống

Trình báo Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), chị Quỳnh cho biết, gần 1h ngày 1/7 hai vợ chồng từ An Giang lên Bình Dương làm việc. Đến quốc lộ N2, đoạn giáp ranh tỉnh Đồng Tháp và Long An, họ bị hai thanh niên chạy xe Exciter màu xanh dương, mặc áo trùm mũ che kín cả nón bảo hiểm, từ phía sau vượt lên áp sát. Tên ngồi sau yêu cầu chị Quỳnh đưa túi xách, chống đối sẽ bị bắn.

Vợ chồng chị hoảng sợ tăng ga bỏ chạy, bị hai thanh niên đuổi theo bắn; trong đó có một viên đạn trúng chân Quỳnh, một viên trúng mũ bảo hiểm của chồng. Tên ngồi sau còn lấy mã tấu chém vào chân chồng chị nhưng không trúng.

Theo chị Quỳnh, sau khoảng 10 km bỏ chạy, vợ chồng chị đi vào địa phận tỉnh Long An gặp ôtô chạy ngược chiều đã tri hô "cướp, cướp" để được hỗ trợ. Khi ôtô dừng lại, hai gã thanh niên mới quay đầu bỏ đi.

Quốc lộ N2 nhiều đoạn khá vắng, nằm giữa đồng, là tuyến đường được nhiều người dân tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp lựa chọn khi đến TP HCM và các tỉnh miền Đông.

Hai vợ chồng bị truy sát trên quốc lộ ở miền Tây Chị Quỳnh bị bắn vào chân, người chồng bị bắn vào mũ bảo hiểm. Video: Nguyễn Thống

Anh Nguyễn Thống, phụ xế ôtô, cho biết khi nghe tiếng vợ chồng chị Quỳnh hô hoán đã hạ kính xe hỏi thăm. Thấy họ bị thương, nói đang bị cướp truy đuổi, anh quyết định quay đầu xe, chạy phía sau hỗ trợ.

Đến quán nước ven đường, cả nhóm vào nghỉ, xử lý vết thương trên chân chị Quỳnh. Sự việc được ghi hình, đăng lên mạng xã hội.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp Công an tỉnh Long An điều tra sự việc.

Viên đạn chì gắp ra từ chân nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Thống

Ngọc Tài