Hai vợ chồng bị bắt trong vụ chém chết người trước quán nhậu

Tây NinhVợ chồng Trần Dương Hoàng, 35 tuổi, bị bắt với cáo buộc mang dao đến quán nhậu tấn công khiến anh Nam, 26 tuổi, tử vong.

Ngày 5/2, Hoàng cùng vợ Phan Thu Hiền (27 tuổi) bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt khi đang lẩn trốn ở An Giang, điều tra về hành vi Giết người.

Cảnh sát cũng tạm giữ hình sự 3 thanh niên 20-34 tuổi đi cùng vợ chồng Hoàng trong đêm xảy ra án mạng.

Trần Dương Hoàng khi bị bắt. Ảnh: Hoàng Nam

Theo điều tra, khuya 30/1, anh Nam ngồi ăn uống cùng bạn tại quán nhậu ở ấp Bắc Bến Sỏi, xã Ninh Điền. Do có mâu thuẫn từ trước, người này xảy ra cự cãi qua điện thoại với nhóm của Hoàng.

Khoảng 0h ngày 31/1, Hoàng mang theo dao dài, chở vợ và rủ nhóm bạn đến quán tìm đối thủ. Tới nơi, người này lớn tiếng gọi Nam "ra nói chuyện".

Sau lúc cự cãi, xô xát, đôi bên lao vào tấn công nhau bằng hung khí. Hoàng vung dao chém trúng cổ khiến Nam bị thương nặng. Nạn nhân cố bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã, tử vong do mất máu cấp.

Trần Dương Hoàng (áo trắng, đội nón bảo hiểm) cầm dao chém nạn nhân. Ảnh: Camera an ninh

Sự việc được camera an ninh tại quán ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Cảnh sát vào cuộc truy bắt nhóm nghi can.

Hoàng Nam - Quốc Thắng

* Tên nạn nhân được thay đổi.