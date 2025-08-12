Hai Việt kiều bị cáo buộc thuê người đánh con nợ tử vong

TP HCMQuach Ken Chee, Việt kiều Australia, bị cáo buộc thuê nhóm người đánh dằn mặt người bạn vì không chịu trả nợ, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 12/8, Quach Ken Chee, 48 tuổi; Dinh Christina Phuong Thi (30 tuổi, Việt kiều Mỹ) cùng 5 người khác bị Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND TP HCM xét xử về tội Giết người.

Thời điểm xảy ra vụ án có 2 bị cáo chưa đủ tuổi thành niên.

Bị cáo Quach Ken Chee (trái), Dinh Christina Phuong Thi (áo sơ mi trắng) và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Theo cáo trạng, Chee, Thi và anh Thịnh quen biết nhau từ năm 2021. Do Thịnh nhiều lần mượn tiền không trả nên giữa năm 2023 Chee nhờ Thi tìm người đánh "dằn mặt".

Nữ Việt kiều Mỹ nhận lời, lên Facebook tìm thuê nhóm người không rõ lai lịch đi đánh anh Thịnh với giá 10,5 triệu đồng. Do "con nợ" chỉ bị xây xát nhẹ nên Chee yêu cầu Thi thuê người đánh "phải chảy máu" và quay video gửi cho mình xem. Lần này, Chee sẽ trả công cho cô 15 triệu đồng.

Thi kể chuyện này cho bạn trai kém 10 tuổi là Nguyễn Văn Dũng, được anh ta nhận lời. Dũng mua 3 con dao, rủ thêm Nguyễn Thanh Thịnh, Bùi Đức Tín và Đồng Quốc Khánh cùng tham gia. Tuy nhiên, trên đường đi nhóm này gặp lực lượng cảnh sát tuần tra nên vứt hung khí, bỏ kế hoạch.

Chee đã chuyển cho Thi và đồng phạm 10 triệu đồng tiền công để chia nhau tiêu xài. Nhóm này tiếp tục lên kế hoạch, tìm cơ hội ra tay với anh Thịnh.

Sau nhiều lần đến quán bar nơi Thịnh làm việc để "đón lõng" bất thành, chiều 3/8/2023, Dũng vờ gọi điện cho anh này hỏi thăm, hẹn gặp mặt tại vòng xoay Lý Thái Tổ (quận 3 cũ). Dũng sau đó gửi vị trí cho đồng phạm biết để bám theo.

Khoảng 17h45, khi anh Thịnh chạy xe trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4), bị Nguyễn Thanh Thịnh ép xe, đâm hai nhát vào ngực và vai. Khánh đi sau quay video lại toàn bộ sự việc để gửi cho Thi.

Bị thương nặng, anh Thịnh ôm ngực bỏ chạy đến khu vực quận 7 thì gục xuống đường. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Thi sau đó chuyển video cho Chee để đòi 15 triệu đồng tiền công. Khi biết anh Thịnh đã chết, cô này đề nghị Chee trả thêm tiền để cả nhóm làm lộ phí bỏ trốn sang Campuchia nhưng không được đồng ý, phải chuyển sang vay 50 triệu đồng. Cả nhóm chưa kịp bỏ trốn thì bị cảnh sát bắt giữ.

Cơ quan tố tụng xác định, trong vụ án này Chee là người chủ mưu, cầm đầu. Tuy không mong muốn hậu quả chết người nhưng đã chấp nhận để mặc cho xảy ra, nên phạm tội Giết người. Các bị cáo khác bị truy tố với vai trò thực hành, giúp sức.

Tại tòa hôm nay, trong phần thủ tục, sau khi thẩm vấn lý lịch của các bị cáo, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung do có một bị cáo khai hai quốc tịch Việt Nam và Canada nhưng chưa được cơ quan điều tra làm rõ.

Bình Nguyên