Hai vệ sĩ bảo vệ cựu tổng thống Pháp Sarkozy trong tù

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho hay ông Sarkozy sẽ ngồi tù cùng hai sĩ quan an ninh để đảm bảo an toàn theo cơ chế bảo vệ cựu nguyên thủ.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez hôm nay cho hay cựu tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ được hưởng chế độ bảo vệ đặc biệt, "do vị thế của ông ấy và những mối đe dọa nhắm vào ông". "Chế độ bảo vệ này thực tế vẫn được duy trì ngay cả khi ông ấy đang bị giam", ông Nunez nói.

AFP trước đó dẫn các nguồn tin cho hay hai sĩ quan an ninh được bố trí trong căn phòng ngay bên cạnh buồng giam của ông Sarkozy tại nhà tù La Sante ở thủ đô Paris.

Tuy nhiên, Wilfried Fonck, người đứng đầu công đoàn UFAP UNSa Justice đại diện cho các giám thị nhà tù, hôm nay cho hay việc các vệ sĩ có mặt trong trại giam cùng ông Sarkozy là "sự xúc phạm" đối với nghề nghiệp của họ.

"Về cơ bản, họ đang nói rằng chúng tôi không biết cách làm việc", Fonck nói. "Chúng tôi có hai thường dân trong tù, những người đáng lẽ không nên có mặt ở đó và cũng không hiểu cách thức hoạt động của nhà tù. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy trong 25 năm làm việc".

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rời nhà riêng để di chuyển tới nhà tù La Sante ở Paris ngày 21/10. Ảnh: Reuters

Cựu tổng thống Sarkozy bắt đầu vào tù từ ngày 21/10. Ông hôm 25/9 bị tuyên phạt 5 năm tù vì âm mưu phạm tội. Công tố viên cho biết ông Sarkozy và các trợ lý hồi năm 2005 đạt thỏa thuận với cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi để huy động tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử diễn ra sau đó hai năm.

Đội ngũ luật sư của ông Sarkozy đã yêu cầu trả tự do cho cựu tổng thống trong thời gian chờ phiên tòa phúc thẩm, nhưng cho biết ông sẽ phải ngồi tù ít nhất "3 tuần đến một tháng".

Ông Sarkozy được cho là bị giam trong phòng rộng 9 m2 tại khu biệt giam của nhà tù để tránh tiếp xúc với tù nhân khác. Trong thời gian biệt giam, tù nhân được phép ra ngoài một lần mỗi ngày, ở một mình trong khoảng sân nhỏ. Ông Sarkozy sẽ được phép gặp người thân ba lần một tuần.

Ông Sarkozy là cựu nguyên thủ đầu tiên của một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bị kết án tù, và là lãnh đạo Pháp đầu tiên bị giam kể từ thời Philippe Petain, người từng hợp tác với Đức Quốc xã và bị bỏ tù sau Thế chiến II.

Thanh Tâm (Theo AFP)