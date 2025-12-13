Hai váy cưới thương hiệu quốc tế của Tiên Nguyễn

Tiên Nguyễn diện thiết kế may đo riêng từ Miss Sohee khi làm lễ và váy Sabina Bilenko cho phần tiệc trong lễ cưới tại Đà Nẵng, tối 12/12.

Tiên Nguyễn tiến lên lễ đường làm lễ Tiên Nguyễn tiến lên lễ đường. Video: Mi Phạm

Hôn lễ của vợ chồng Tiên Nguyễn dành cho khách quốc tế diễn ra ở một resort cao cấp. Không gian tiệc được bài trí theo phong cách cổ điển, kết hợp kiến trúc châu Âu với trần cao, cột Korinthos mang âm hưởng Hy Lạp. Trên lễ đường, con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn chọn đầm trắng, may đo riêng từ thương hiệu Miss Sohee. Thiết kế dáng ball-gown (váy xòe rộng, bồng bềnh) có chất liệu voan cao cấp. Phần corset lót gọng, kết hợp vải ren hoa xuyên thấu tạo nét quyết rũ cho cô dâu. Cô phối trang sức kim cương của Messika đồng điệu trang phục.

Tiên Nguyễn trong chiếc váy của thương hiệu Miss Sohee. Ảnh: Mạnh Bi

Miss Sohee là thương hiệu do Sohee Park - một nhà thiết kế người Hàn Quốc - sáng lập. Nhà mốt ứng dụng kỹ thuật truyền thống đòi hỏi tay nghề cao từ quê nhà như thêu mảng lớn trên corset và viền váy, viền mạng che của đầm cưới.

Ở phần tiệc, Tiên Nguyễn đổi sang thiết kế cúp ngực xẻ tà từ thương hiệu Anh quốc - Sabina Bilenko. Chiếc váy có phom chiết eo tôn dáng đồng hồ cát, đính hoa lấp lánh ở ngực, ứng dụng kỹ thuật xếp nếp ở hông. Điểm bắt mắt là phần tà nối liền với vòng tay độc đáo.

Tiên Nguyễn diện váy của Sabina Bilenko tại phần đãi tiệc quan khách bên chồng và bố mẹ cô - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và Thủy Tiên (phải). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tối 11/12, tại tiệc chào đón khách, fashionista 28 tuổi diện váy của Versace có phom ôm sát, xử lý draping trên nền chất liệu cao cấp, giúp tôn vóc dáng thanh mảnh.

Trong đám cưới tại TP HCM, con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn diện váy cưới của Jimmy Choo và Yara Shoemaker, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week, giao lưu các ngôi sao quốc tế.

Chồng cô - Justin Cohen - thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng.

Vợ chồng Tiên Nguyễn giao lưu khách mời trong tiệc cưới. Vợ chồng Tiên Nguyễn giao lưu cùng khách mời trong tiệc cưới tại Đà Nẵng. Video: Đinh Phương Ánh

Hoàng Dung