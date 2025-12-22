Hai tuyến metro thêm lực đẩy cho địa ốc khu Nam TP HCM

Metro số 4, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ cùng nhiều hạ tầng đang triển khai giúp thêm trục kết nối, thúc đẩy hình thành các phố thương mại, khu dân cư khu Nam.

Trong tiến trình phát triển đô thị, hạ tầng giao thông thường đi trước một bước, đóng vai trò dẫn dắt dòng vốn và phân bổ lại không gian sống. Giai đoạn 2025-2030 được xem là bước ngoặt của TP HCM khi hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được triển khai tạo nền tảng cho thị trường bất động sản bước sang chu kỳ phát triển mới theo chiều sâu.

Các dự án vành đai và cao tốc giữ vai trò then chốt trong việc giảm tải nội đô và mở rộng không gian phát triển. Vành đai 3 và cao tốc Bến Lức - Long Thành đều sắp thông toàn tuyến hình thành trục kết nối chiến lược giữa khu Nam TP HCM với miền Đông và Tây Nam Bộ.

Hướng tuyến Vành đai 3 và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đồ họa: Hoàng Khánh

Bên cạnh đó, metro được xem là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản khu vực này. Việc triển khai metro số 4 (Hóc Môn - Nhà Bè) và tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ cho thấy định hướng mở rộng không gian đô thị về phía Nam dựa trên giao thông công cộng. Metro số 4, dài 47,3 km, kết nối từ Hóc Môn đến khu đô thị - cảng Hiệp Phước, được xem là trục xương sống Bắc - Nam của TP HCM, với quy mô lớn nhất và tổng mức đầu tư cao nhất trong mạng lưới metro thành phố. Tuyến dự kiến khởi công từ năm 2026, vận hành giai đoạn 2028, tạo động lực hình thành các cụm đô thị mới gắn với mô hình TOD tại khu Nam.

Trong khi đó tuyến Bến Thành - Cần Giờ dài hơn 54 km, tốc độ 350 km/h tạo nên phương thức di chuyển khác biệt, kết nối trung tâm TP HCM với khu vực phía Nam. Tuyến này vừa khởi công ngày 19/12 với điểm đầu đặt tại Bến Thành cùng các ga tại Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè.

Tuyến metro số 1. Ảnh: Hoàng Luân

Thực tế từ tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cho thấy các dự án nằm trong bán kính tiếp cận thuận lợi nhà ga thường ghi nhận mức tăng giá cao hơn khu vực lân cận. Theo các báo cáo của Savills và CBRE, giá bất động sản tại những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ metro có thể tăng phổ biến 15-30% trong giai đoạn tuyến hoàn thiện và chuẩn bị vận hành. Không chỉ tác động đến giá, metro còn cải thiện thanh khoản và sức hấp dẫn dài hạn, khi người mua ở thực ưu tiên khả năng kết nối, còn nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Cùng với metro, loạt dự án hạ tầng khác như cầu - đường Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4, trục Nguyễn Hữu Thọ mở rộng từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối đa trục. Hệ thống này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Nam đến lõi trung tâm, Thủ Thiêm và sân bay Long Thành, đồng thời nâng vị thế khu Nam trong cấu trúc đô thị TP HCM.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển bất động sản tại khu Nam hiện vẫn chậm hơn nhịp tăng trưởng hạ tầng. Theo Cushman & Wakefield (quý III/2025), nguồn cung mới toàn thị trường TP HCM duy trì ở mức thấp, trong khi nhu cầu ở thực ổn định. Riêng khu Nam, sự khan hiếm nguồn cung được Avison Young đánh giá là yếu tố tạo dư địa tăng giá trong trung và dài hạn, đặc biệt với các dự án có vị trí gắn trực tiếp trục hạ tầng lớn.

Phối cảnh Essensia Broadway. Ảnh: Phú Long

Trong bối cảnh đó, Essensia Broadway do Phú Long phát triển là một trong số ít dự án thấp tầng cao cấp khởi công trong giai đoạn này. Dự án tọa lạc mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ - trục đại lộ huyết mạch của khu Nam, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu vực đã hoàn thiện hạ tầng và cộng đồng cư dân. Essensia Broadway gồm 87 căn nhà phố thương mại và liền kề, hưởng lợi trực tiếp từ trục Bắc - Nam và các tuyến metro tương lai.

Từ dự án, cư dân có thể di chuyển về trung tâm TP HCM trong khoảng 15 phút, đồng thời kết nối thuận lợi đến Thủ Thiêm và sân bay Long Thành. Việc nằm trong vùng ảnh hưởng của metro số 4 và tuyến Bến Thành - Cần Giờ giúp dự án thụ hưởng giá trị gia tăng từ giao thông công cộng và dòng dịch chuyển đô thị trong tương lai.

Khi hạ tầng tiếp tục đóng vai trò "mạch dẫn" cho chu kỳ tăng trưởng mới, khu Nam TP HCM đang dần định hình như một cực phát triển mới của thị trường. Những dự án nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống giao thông hoàn chỉnh được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn giá trị trong giai đoạn tiếp theo của bất động sản TP HCM.

Hoài Phương