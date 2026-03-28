Hai tuần dồn dập lịch thi lớp 10 chuyên ở Hà Nội

Kỳ thi vào lớp 10 của 8 trường chuyên ở Hà Nội bắt đầu từ 23/5, dồn dập trong hai tuần, trong đó hai trường trùng ngày thi.

Hà Nội có 4 trường THPT chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây. Bốn trường này tuyển học sinh có hộ khẩu hoặc tạm trú ở Hà Nội.

Ngoài ra, địa bàn thủ đô còn có 4 trường chuyên khác, thuộc các đại học, là chuyên Sư phạm (trường Đại học Sư phạm Hà Nội), chuyên Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Nhân văn, Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Nhóm này tuyển sinh toàn quốc, song số thi chủ yếu vẫn ở Hà Nội.

Trong đó, hai trường thi sớm nhất, trùng lịch là chuyên Khoa học tự nhiên, chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, vào ngày 23-24/5. Với trường Nhân văn, mốc này gần như không đổi với năm ngoái, còn Tự nhiên đã đẩy sớm 10 ngày.

Sau đó, trong ba ngày 30/5-1/6 là kỳ thi lớp 10 vào bốn trường chuyên thuộc Sở. Từ 4 đến 7/6 là lịch thi vào trường chuyên Sư phạm và chuyên Ngoại ngữ.

Lịch thi lớp 10 các trường chuyên ở Hà Nội năm 2026 như sau:

Ngày Trường THPT chuyên Buổi Môn thi 23/5 Khoa học xã hội và Nhân văn Sáng Ngữ văn chung Chiều Toán, Tiếng Anh Khoa học Tự nhiên Sáng Ngữ văn Chiều Toán, Tiếng Anh 24/5 Khoa học xã hội và Nhân văn Sáng Môn chuyên: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Khoa học Tự nhiên Sáng Môn chuyên: Toán, Tin, Sinh học Chiều Môn chuyên: Vật lý, Hóa học 30/5 Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây Sáng Ngữ văn Chiều Ngoại ngữ 31/5 Sáng Toán 1/6 Sáng Môn chuyên: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ Chiều Môn chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý 4/6 Đại học Sư phạm Sáng Tiếng Anh Chiều Toán 5/6 Sáng Ngữ văn Chiều Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh, Hóa học) 7/6 Ngoại ngữ Sáng Ngữ văn, Toán Chiều Tiếng Anh, các môn Ngoại ngữ chuyên

Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 8 trường đều tổ chức thi lớp 10 với bốn môn, trong đó Văn, Toán, Tiếng Anh là môn điều kiện (còn gọi là môn chung), cùng môn chuyên.

Song tùy trường, cách tính điểm xét tuyển khác nhau. Như trường chuyên Khoa học Tự nhiên, điểm Văn và Tiếng Anh chỉ là điều kiện, còn điểm xét gồm Toán chung và môn chuyên. Còn với trường chuyên Sư phạm, tổ hợp xét tùy lớp chuyên.

Năm nay, nhiều trường tăng chỉ tiêu. Như chuyên Sư phạm tăng 70 suất học, chuyên Khoa học tự nhiên tăng 20, còn chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn tăng 10. Các trường chuyên thuộc Sở chưa công bố chỉ tiêu.

Điểm thi lớp 10 các trường chuyên dự kiến được công bố trong tháng 6.

Thí sinh thi lớp 10 chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, tháng 5/2025. Ảnh: Dương Tâm

Thanh Hằng