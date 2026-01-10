Hai tụ điểm mại dâm trá hình tại khách sạn Mường Thanh và Samdi bị phát hiện

Đà NẵngCông an kiểm tra hai khách sạn phát hiện hoạt động mại dâm trá hình ở dịch vụ massage, hơn 40 người bị xác định có liên quan.

Rạng sáng 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp công an các phường Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê kiểm tra Spa - Massage Hoa Sứ tại khách sạn Mường Thanh (270 Võ Nguyên Giáp) và khu spa, massage tại khách sạn Samdi (331-339 Nguyễn Văn Linh).

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng dịch vụ ở tầng cao hai khách sạn. Công an đưa hơn 40 người có liên quan về trụ sở để phục vụ điều tra.

Nhiều người tại hai tụ điểm mại dâm trá hình bị công an triệu tập, trong đó 6 người bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, tại Spa - Massage Hoa Sứ, công an phát hiện một cặp nam nữ mua bán dâm với giá một triệu đồng. Kiểm tra các phòng khác, nhiều nữ nhân viên được bố trí chờ khách. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ sổ theo dõi hoạt động mua bán dâm, hàng trăm bao cao su, gần 28 triệu đồng tiền mặt, 290.000 won Hàn Quốc cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan điều tra xác định Ngô Thị Dúp (44 tuổi, trú phường Hải Châu) cùng đồng phạm tổ chức chứa mại dâm từ tháng 5/2025, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại khách sạn Samdi, công an phát hiện hoạt động mua bán dâm diễn ra trong các phòng VIP, được ngụy trang dưới hình thức "gói dịch vụ" spa, massage với giá từ 1,8 đến 4,8 triệu đồng mỗi lượt. Tang vật thu giữ gồm sổ theo dõi, máy tính, máy quẹt thẻ, điện thoại di động và hơn 20 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu, mỗi tháng cơ sở này thu lợi hàng trăm triệu đồng từ hoạt động chứa mại dâm.

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 6 người, gồm Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng, Trương Thị Thùy Dung, Nguyễn Hữu Huy và Trần Lâm Huy để điều tra hành vi Chứa mại dâm; đồng thời truy xét Lê Long Việt - người bị xác định trực tiếp quản lý hoạt động spa, massage tại khách sạn Samdi.

Công an yêu cầu Lê Long Việt sớm ra trình diện để làm việc; trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị áp dụng biện pháp truy bắt theo quy định pháp luật.

Ngọc Trường