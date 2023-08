Hai truyện của Nguyễn Nhật Ánh có bản tiếng Anh

"Chúc một ngày tốt lành" và "Ngồi khóc trên cây" - hai truyện best-seller của Nguyễn Nhật Anh - phát hành bản tiếng Anh, ngày 25/8.

Đại diện Nhà xuất bản Trẻ cho biết hai truyện được chuyển ngữ với tên Have a good day và Crying in trees. Theo đơn vị phát hành, ấn phẩm là nỗ lực của nhà xuất bản khi quảng bá các tác phẩm trong nước cho bạn đọc quốc tế lẫn người Việt ở nước ngoài.

Hai bìa sách mới được chuyển ngữ của Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: Trẻ

Hai tác phẩm được dịch bởi Nhã Thuyên và Kaitlin Rees - dịch giả cuốn I see yellow flowers in the green grass (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) của Nguyễn Nhật Ánh. Truyện nói về kỷ niệm tuổi thơ, những rung động đầu đời, tình yêu thiên nhiên và động vật. "Chúng tôi tin khi chuyển ngữ, các sách thuộc thể loại văn học luôn là lựa chọn hàng đầu vì dễ gợi lên sự đồng cảm ở bạn đọc từ bất kỳ nền văn hóa nào", đại diện nhà xuất bản.

Theo ông Nguyễn Thành Nam - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, năm nay đơn vị lần đầu có gian hàng riêng tại Hội sách quốc tế Frankfurt lần thứ 75 (Đức) - diễn vào tháng 10. Đơn vị sẽ giới thiệu hai tên sách Nguyễn Nhật Ánh cùng nhiều tác phẩm của Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần, Dương Thụy.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hạnh phúc khi các cuốn sách của ông lần lượt được dịch ra tiếng nước ngoài. Theo ông, để văn học trong nước có cơ hội ra nước ngoài, các đơn vị xuất bản cần có đường hướng rõ ràng, chủ động quảng bá ở các hội chợ sách quốc tế.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: CJ

Truyện Ngồi khóc trên cây kể về mối tình của nam sinh viên tên Đông và một cô bé 14 tuổi. Khi về quê ở Quảng Nam, Đông gặp Rùa - cô bé có hoàn cảnh đặc biệt khi mắc bệnh nặng, chỉ mới học đến lớp 5. Hai người dần phải lòng nhau nhưng một bí mật được hé lộ, khiến họ chia cắt. Tác phẩm nhuốm màu buồn bã và nặng về tâm lý nhân vật hơn phong cách nhẹ nhàng quen thuộc của Nguyễn Nhật Ánh. Truyện gây sốt năm 2013, bán được trên 100.000 bản.



Chúc một ngày tốt lành được nhà văn gốc Quảng Nam hoàn thành vào đầu 2014. Sách mở ra một khu vườn với nhân vật chính là chú heo Lọ Nồi cùng bạn chó Mõm Ngắn con chị Vện, mẹ Nái Sề, anh Đuôi Xoăn, Cánh Cụt và bọn gà chíp nhà chị Mái Hoa.

Nguyễn Nhật Ánh từng có nhiều tác phẩm được mua bản quyền và xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ như: Mắt biếc (bản tiếng Nhật - năm 2004), Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (tiếng Thái - năm 2011, tiếng Hàn - năm 2013, tiếng Anh - năm 2014, tiếng Nhật - năm 2020), Cô gái đến từ hôm qua (được đưa vào chương trình dạy tiếng Việt của Đại học Moskva M.V. Lomonosov - năm 2012), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (tiếng Nhật - năm 2017, tiếng Anh - năm 2018), Đi qua hoa cúc (tiếng Nhật - năm 2020), Tôi là Bêtô (tiếng Hàn - năm 2021).

Mai Nhật