Hai trường THPT ở TP HCM bị chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng

Hơn 8 năm làm kế toán tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Ten Lơ Man, Nguyễn Thị Thu Trang đã lập hàng trăm ủy nhiệm chi khống, chiếm đoạt hơn 18,7 tỷ đồng.

Ngày 8/12, Trang, 55 tuổi, bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án tù chung thân (cao hơn đề nghị của VKS - 20 năm) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Theo HĐXX, bị cáo chiếm đoạt số tiền lớn với thủ đoạn tinh vi và thực hiện trong thời gian dài nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Bị cáo Trang làm kế toán tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai từ cuối năm 2016 đến đầu 2022, phụ trách tài chính - kế toán, trực tiếp thực hiện các giao dịch ủy nhiệm chi, thanh toán lương giáo viên và chi phí vận hành như điện, nước, văn phòng phẩm...

Nhà chức trách cáo buộc trong quá trình làm việc, Trang biết hiệu trưởng không am hiểu nghiệp vụ kế toán và lợi dụng sự tin tưởng của họ để chiếm đoạt tiền bằng nhiều thủ đoạn. Chẳng hạn, chờ lúc hiệu trưởng bận rộn hoặc họp cuối tháng, Trang trình bộ chứng từ gồm hai ủy nhiệm chi ghim chung.

Tờ phía trên được điền đầy đủ số tiền, nội dung chi, tên và số tài khoản người nhận để tạo sự yên tâm. Tờ phía dưới Trang chỉ ghi số tiền, để trống mục người thụ hưởng và nội dung chi. Nếu bị hỏi, bà ta giải thích đây là chứng từ lưu nội bộ nên không cần ghi đủ.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Thực tế, ở ủy nhiệm chi thứ hai, Trang điền tên người nhận là bà Phạm Thị Cúc, người được nhờ mở tài khoản để nhận tiền chiếm đoạt. Sau mỗi giao dịch, Trang yêu cầu bà Cúc rút tiền đưa lại cho mình. Với các chứng từ có tên bà Cúc, Trang tiếp tục tẩy xóa, sửa thành tên và tài khoản của công ty cấp nước để tránh bị phát hiện.

Bằng cách này, bị cáo đã thực hiện 228 giao dịch ủy nhiệm chi, chuyển tiền từ tài khoản của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vào tài khoản của bà Cúc, chiếm đoạt tổng cộng hơn 5,1 tỷ đồng.

Đầu tháng 3/2022, Trang được Sở Giáo dục và Đào tạo điều chuyển sang công tác tại Trường THPT Ten Lơ Man. Cáo trạng nêu, với các thủ đoạn tương tự, bà ta tiếp tục chiếm đoạt hơn 13,6 tỷ đồng.

Riêng giai đoạn từ tháng 4 đến cuối năm 2022, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 6,3 tỷ. Từ cuối năm 2022 đến tháng 10/2023, người phụ nữ này lợi dụng việc hiệu trưởng đi điều trị bệnh giao quyền sử dụng con dấu, chữ ký cho mình chi lương, thanh toán cho đối tác, đã tự ý đóng dấu, ký thay hiệu trưởng. Bà ta thực hiện 217 ủy nhiệm chi, chuyển hơn 6,5 tỷ đồng vào tài khoản của bà Cúc.

Khi hiệu trưởng cũ nghỉ hưu, người được bổ nhiệm thay thế đã không tiếp tục giao con dấu và quyền ký cho Trang. Để duy trì hành vi chiếm đoạt, Trang lập 5 ủy nhiệm chi khống, sử dụng chữ ký của hiệu trưởng cũ và con dấu của trường, đồng thời ghi lùi ngày về thời điểm người này còn đương chức. Với thủ đoạn này, Trang mang hồ sơ đến ngân hàng rút thêm gần 120 triệu đồng.

Trong hai tháng đầu năm 2024, mỗi khi hiệu trưởng mới bận họp hoặc đi công tác, Trang tiếp tục tự ý lập chứng từ, thực hiện các ủy nhiệm chi để rút hơn 651 triệu đồng, với cách thức tương tự trước đó.

Sau khi Trang chuyển công tác, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tiến hành rà soát hoạt động thu, chi và phát hiện hàng loạt sai phạm. Nhà trường gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai đã dùng số tiền chiếm đoạt để làm từ thiện. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định bị cáo chỉ trích một phần nhỏ tiền chiếm đoạt để làm từ thiện hoặc trả nợ, còn lại không chứng minh được đã sử dụng vào mục đích gì.

Là người được Trang thuê mở 3 tài khoản, bà Cúc khai có nhận hơn 200 triệu đồng do Trang cho, nhưng không biết đây là tiền phạm tội mà có. Cơ quan chức năng vì vậy cho rằng không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà này.

