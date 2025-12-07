Hai trường học Hà Tĩnh được hỗ trợ một tỷ đồng

Hai trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng sau bão tại Hà Tĩnh vừa được Quỹ Hy vọng và các đối tác hỗ trợ gần một tỷ đồng để tái thiết.

Ngày 5/12, Quỹ Hy Vọng – Báo VnExpress phối hợp cùng Tập đoàn FPT và Công ty TNHH De Heus Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ cho Trường Mầm non Kỳ Thịnh phường Vũng Áng và Trường Tiểu học Mai Phụ (xã Mai Phụ). Đây là hai cơ sở giáo dục chịu thiệt hại nặng nề do bão và hoàn lưu mưa lũ hồi cuối tháng 10.

Tại Mầm non Kỳ Thịnh, cả ba điểm trường đều bị tốc mái, cổng và tường rào đổ sập. Nước lũ dâng cao khiến thiết bị dạy học, đồ dùng của trẻ bị ngập hoặc cuốn trôi.

"Sáng hôm đó học sinh đi học bằng xe máy, nhưng đến chiều nước dâng nhanh, phụ huynh phải chèo thuyền thúng đón con. Nước ngập đến tay nắm cửa tầng một, các cô phải đưa trẻ lên tầng hai tránh trú", cô Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường nhớ lại.

Học sinh trường mầm non Kỳ Thịnh ra về bằng thùng do nước ngập nhanh. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Để khắc phục, De Heus Việt Nam tài trợ 200 triệu đồng cho điểm trường Đông Phong nhằm gia cố mái, trần, dựng lại rạp che sân chơi và hệ thống điện. Quỹ Hy vọng hỗ trợ gần 500 triệu đồng từ nguồn đóng góp của độc giả và nhân viên Tập đoàn FPT để trường mua sắm trang thiết bị dạy học mới.

Đại diện De Heus Việt Nam, ông Bùi Sỹ Trường – Giám đốc kỹ thuật – cho biết: "Khi xem các hình ảnh thiệt hại, tôi rất xúc động. Chúng tôi mong tấm lòng nhỏ bé của De Heus có thể góp phần tái thiết cơ sở vật chất, mang đến cho các con điều kiện học tập ổn định như lúc trước".

Phó chủ tịch UBND phường Vũng Áng, ông Nguyễn Văn Giáp, cho biết: "Sự hỗ trợ đến rất kịp thời, động viên các cô giáo và phụ huynh trong lúc khó khăn. Cơ sở vật chất của trường vẫn còn thiếu thốn, xuống cấp, vì vậy chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành này".

Đại diện Quỹ Hy Vọng và De Heus Việt Nam trao bảng tượng trưng tài trợ cho trường Mầm non Kỳ Thịnh, ngày 5/12/2025. Ảnh: Ngân Trần

Cách đó gần 100 km, Trường Tiểu học Mai Phụ cũng trong tình trạng ngổn ngang với hai dãy nhà tốc mái, nhiều phòng chức năng hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính 1,2 tỷ đồng. Thông qua Quỹ Hy Vọng, nhà trường được hỗ trợ hơn 300 triệu đồng để trang bị lại tivi, máy tính phục vụ giảng dạy.

"Tiểu học Mai Phụ là một trong những trường thiệt hại nặng nề nhất tại xã. Sự hỗ trợ kịp thời này là nguồn động viên lớn giúp thầy trò vượt qua khó khăn. Địa phương cam kết sử dụng hiệu quả các thiết bị được hỗ trợ", Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, ông Nguyễn Văn An bày tỏ.

Ngoài kinh phí xây sửa, chương trình còn trao tặng hai trường các vật dụng thiết yếu gồm 6 bình nóng lạnh, 6 máy lọc nước, 1 tủ lạnh, 34 quạt treo tường cùng nhiều phần quà cho học sinh.

Đại diện Tập đoàn FPT tặng quà cho các em học sinh tại điểm Đông Phong, trường Mầm non Kỳ Thịnh. Ảnh: Ngân Trần

Ông Thân Minh Ngọc - Giám đốc Vận hành Công ty thành viên Tập đoàn FPT chia sẻ: "Với chương trình tái thiết sau bão lũ, chúng tôi mong phần hỗ trợ này giúp trường nhanh chóng khôi phục cơ sở vật chất để thầy và trò trở lại dạy - học ổn định. Việc đầu tư cho giáo dục tại các vùng khó khăn không chỉ mang tính hỗ trợ trước mắt, mà còn là nền tảng góp phần tạo ra cơ hội phát triển lâu dài cho thế hệ trẻ".

Theo thống kê, bão số 10 và mưa lũ cuối tháng 10 đã khiến 418 cơ sở giáo dục tại Hà Tĩnh bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại hơn 457 tỷ đồng. Hoạt động hỗ trợ nằm trong chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" do Quỹ Hy Vọng phát động, đến nay đã giúp đỡ 26 trường học tại nhiều tỉnh thành với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng.

Quỳnh Anh