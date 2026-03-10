Hai trường công mới ở Hà Nội tuyển lớp 10 từ năm nay

Hai trường THPT công lập mới, đều nằm ở "điểm nóng" dân số của thủ đô sẽ tuyển sinh từ năm học 2026-2027, góp phần giảm áp lực kỳ thi vào lớp 10.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 9/3 cho biết hai trường gồm THPT Việt Hùng (xã Đông Anh) và một trường ở ô đất A11 khu đô thị mới Cầu Giấy.

Cả hai đều nằm ở những khu vực có dân số đông, tăng nhanh của thành phố, nên "tỷ lệ chọi" lớp 10 hàng năm thường xấp xỉ 1/2. Trong đó, trường THPT ở Cầu Giấy được dự kiến tuyển sinh từ năm ngoái, nhưng chưa kịp.

Sở chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, nhưng theo dữ liệu hàng năm và quy mô, sĩ số lớp ở bậc học này, một trường THPT thường tuyển khoảng 450-700 học sinh lớp 10 (10-15 lớp).

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Năm ngoái, thủ đô có hai trường THPT công lập mới là Đỗ Mười (phường Hoàng Liệt) và Phúc Thịnh (xã Phúc Thịnh) tuyển "tràn tuyến" 900 học sinh lớp 10. Điều kiện là thí sinh không trúng bất kỳ nguyện vọng công lập nào, có điểm xét ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ từ 12 trở lên, không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Hiện, Hà Nội có khoảng 120 trường THPT công lập, hơn 100 trường tư thục, cùng một số loại hình khác (công lập tự chủ, công lập hiệp quản, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường quốc tế).

Nhiều năm qua, thủ đô đối mặt tình trạng thiếu trường THPT công lập. Kỳ thi vào lớp 10 của thành phố được coi là căng thẳng nhất cả nước, vì thường có hơn 100.000 thí sinh mỗi năm, khoảng 64% đỗ công lập, có năm chỉ 55%.

Thanh Hằng