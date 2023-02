Hai trung tâm đăng kiểm ở Đà Nẵng bị khám xét

Khuya 9/2, công an đã khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-01S ở quận Liên Chiểu và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-02S thuộc huyện Hòa Vang.

Đây là hai trung tâm đăng kiểm thuộc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết phát hiện một số cán tại hai trung tâm có dấu hiệu nhận hối lộ để cấp phép cải tạo xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện.

Cảnh sát khám xét tại một trung tâm đăng kiểm, tối 9/2. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó chiều 6/2, Công an Đà Nẵng đã tạm giam ông Nguyễn Thành, 51 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D thuộc Công ty TNHH 4305D về hành vi nhận hối lộ; tạm giữ một nghi phạm khác về hành vi môi giới hối lộ; triệu tập làm việc giám đốc trung tâm này cùng một số người liên quan.

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thành bị nghi nhận hối lộ để cấp phép cải tạo xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện xe cơ giới. Mỗi phương tiện, tùy theo thời điểm và tải trọng, phải hối lộ 5-6 triệu đồng để được đăng kiểm.

Hơn một tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Công an đã khám xét 32 trung tâm, khởi tố 248 bị can với các tội danh: Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tácvàSản xuất, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Người có chức vụ cao nhất đến nay bị bắt về hành vi Nhận hối lộ là hai cựu cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, đây là vụ án tham nhũng có hệ thống, hành vi sai phạm được tổ chức xuyên suốt từ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới đến lãnh đạo nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

