Hai trùm buôn lậu 546 kg vàng bị tuyên 10 năm tù

Hà NộiNgoài án tù mỗi người 10 năm, ông bà chủ hai công ty vàng Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải phải nộp 1.200 tỷ đồng của 546 kg vàng lậu.

Tối 4/2, TAND Hà Nội tuyên án với 11 bị cáo sau một ngày xét xử. Ngoài Trần Thị Hoàn, 41 tuổi, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế (ở Cốc Lếu, Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) và 6 người gồm các nhân viên của Hoàn và những người vận chuyển vàng thuê qua biên giới bị phạt 3-5 năm tù, đều về tội Buôn lậu.

Cùng vụ án, 3 người của Công ty Vàng Việt Nam là Trần Như My (Chủ tịch HĐQT), Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (kế toán trưởng) bị phạt án treo 30-36 tháng về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài án tù, HĐXX buộc hai "trùm" buôn lậu nộp lại giá trị số vàng tương ứng. Theo đó, Hoàn phải nộp 708 tỷ đồng và Hải 499 tỷ đồng.

Tòa ghi nhận Hoàn đã nộp 400 triệu, Hải 500 triệu đồng. Nhiều bất động sản và các kiềng, nhẫn, vàng miếng bị tịch thu trong quá trình điều tra được tòa tuyên tiếp tục tạm giữ, phong tỏa để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo Hải (hàng đầu) và Hoàn (đứng sau Hải) tại tòa ngày 4/2. Ảnh: Danh Lam

Tòa đánh giá hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, mất trật tự an ninh, ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, thất thoát chung cho nguồn ngân sách. Vì vậy việc xét xử các bị cáo và đưa ra mức án nghiêm khắc là cần thiết.

Trong vụ án có sự chỉ đạo, phân công vai trò đồng phạm tuy nhiên theo tòa, sự câu kết giữa các bị cáo không thật sự chặt chẽ, hoạt động tính chất tự phát, không có tổ chức.

Một số bị cáo làm thuê theo chỉ đạo, không hưởng lợi, do đó tòa không buộc những người này liên đới nộp khắc phục 1.200 tỷ đồng mà chỉ buộc hai "trùm" là Hoàn và Hải phải thực hiện nghĩa vụ này.

Vụ án xảy ra năm 2024, trong bối cảnh chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới ở mức cao, trong khi nhu cầu mua vàng trong nước tăng mạnh.

Tháng 9/2024, "Bà Béo" (một phụ nữ Trung Quốc chưa rõ lai lịch) nhập cảnh vào Việt Nam, tìm đến cửa hàng của Hoàn để bán vàng, trao đổi số điện thoại và giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu hàm lượng 99,99%, với giá thấp hơn thị trường.

Hoàn đồng ý, thống nhất liên hệ qua ứng dụng WeChat để báo số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán. Sau khi chốt đơn, "Bà Béo" thuê người vận chuyển vàng lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về giao cho Hoàn.

Theo cáo buộc, "Bà Béo" nắm rõ quy trình kiểm soát an ninh tại cửa khẩu, chủ yếu soi hành lý, ít kiểm tra người, nên hướng dẫn người vận chuyển giấu vàng trong giày để qua biên giới.

Thẩm phán chủ tọa Nguyễn Thanh Nhã điều hành phiên tòa. Ảnh: Danh Lam

Sau khi nhận hàng, nếu trên bề mặt thỏi vàng còn chữ viết, ký hiệu thể hiện nguồn gốc nước ngoài, nhân viên của Hoàn sẽ dùng đèn khò tác động nhiệt để xóa, sau đó cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội nhằm hưởng lợi.

Ngoài các phi vụ với "Bà Béo", Hoàn còn móc nối với bị cáo Hải để mua vàng tại Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam. Để có nguồn hàng, Hải mua vàng của một người Trung Quốc tên Châu rồi tổ chức tuồn về nước.

Thời gian đầu, Hoàn nhận vàng trực tiếp tại nhà Hải hoặc các địa điểm do mình chỉ định. Trường hợp phía Trung Quốc không thuê được người vận chuyển, Hải cho người sang nước bạn lấy vàng, cất trong túi vải, quấn quanh bụng rồi mang qua cửa khẩu về Việt Nam.

Với thủ đoạn này, Hoàn cùng "Bà Béo" và Hải đã buôn lậu tổng cộng 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Theo quan điểm VKSND Hà Nội, các bị cáo trong vụ án này lợi dụng những sơ hở trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng và chính sách đối với cư dân biên giới. Khi qua cửa khẩu, lực lượng chức năng chủ yếu kiểm tra hàng hóa, ít kiểm soát người qua lại, chỉ yêu cầu đăng ký vào sổ theo dõi của biên phòng.

Nhóm này còn lợi dụng địa hình nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch, sông ngòi và sự chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới để móc nối với một số người Trung Quốc và chủ tiệm vàng trong nước, mua bán vàng lậu, thuê người vận chuyển, gia công, xóa dấu vết rồi bán lại cho người có nhu cầu, hưởng chênh lệch.

Với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, VKS xác định, tại vị trí xuất cảnh, nhập cảnh thuộc luồng dành cho cư dân biên giới, hiện nay chưa được trang bị cổng an ninh, máy soi hành lý, hàng hóa nên cán bộ Biên phòng chỉ kiểm tra, giám sát người xuất cảnh bằng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định.

Đối với hàng hóa, hành lý của người xuất nhập cảnh tại lối cư dân biên giới, Bộ đội biên phòng phối hợp với hải quan cửa khẩu (đơn vị chủ trì) kiểm tra.

Quá trình điều tra, các bị can và người vận chuyển lợi dụng là cư dân biên giới, thường xuyên xuất, nhập cảnh, đã cất giấu vàng vào trong người hoặc trong giày để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Những người này không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho các cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai để vận chuyển vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Thanh Lam