Hai trực thăng của mô-đun ôtô bay va chạm, bốc cháy

Trung QuốcHai trực thăng tham gia diễn tập tại Triển lãm hàng không Trường Xuân va chạm do không đủ khoảng cách an toàn.

Hai trực thăng của môđun ôtô bay va chạm, bốc cháy Video: Weibo

Ngày 16/9, hình ảnh và thông tin về hai phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) của Xpeng AeroHT bay trên không rồi sau đó ít nhất một chiếc bốc cháy trên mặt đất xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Mẫu eVTOL trong video thuộc mô-đun ôtô kèm trực thăng Land Aircraft Carrier (LAC) của hãng Xpeng, từng được giới thiệu trong năm 2024. LAC là xe chuyên chở ba trục kèm một chiếc trực thăng. Xe chuyên chở có chiều dài x rộng x cao là 5.500 x 2.000 x 2.000 mm.

Hệ truyền động bằng máy xăng (EREV), hay xe hành trình mở rộng. Một động cơ đốt trong đặt phía trước làm nhiệm vụ phát điện cho môtơ điện và bộ pin. Xe có phạm vi hoạt động 1.000 km. Bộ pin hỗ trợ sạc nhanh 30-80% pin chỉ trong 18 phút.

Mô-đun ôtô kèm trực thăng. Ảnh: Xpeng

Ngay lần bay thử đầu tiên vào tháng 11 cùng năm, LAC đã nhận hơn 2.000 đơn đặt hàng. Trong tháng 12 cùng năm, mẫu xe bay bị bắt gặp khi đang thử nghiệm trên đường, trong đó có cả người đứng đầu Xpeng AeroHT cùng tham gia.

Theo chia sẻ của hãng, mô-đun ôtô kèm trực thăng đi vào sản xuất hàng loạt và giao hàng vào năm 2026. Sản lượng dự kiến khoảng 10.000 xe mỗi năm. LAC có giá khoảng 280.000 USD.

Tai nạn trên xảy ra trong khuôn khổ Triển lãm hàng không Trường Xuân. Đại diện Xpeng cho biết, hai chiếc eVTOL tham gia diễn tập đã va chạm do không đủ khoảng cách an toàn. Một chiếc hạ cánh bình thường, trong khi chiếc còn lại bị hư hỏng và bốc cháy trong khi hạ cánh. Tất cả nhân viên tại hiện trường đều an toàn. Nguyên nhân cụ thể đang được điều tra thêm.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina, Sina)