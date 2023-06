Hai trụ sở công an ở Đăk Lăk bị tấn công

Bộ Công an dẫn báo cáo của Công an tỉnh Đăk Lăk, cho biết hai nhóm người đã tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur khiến một số cán bộ hy sinh.