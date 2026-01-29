Hai trọng tài ngoại bắt ‘chung kết lượt đi’ V-League

Hai trọng tài người Malaysia sẽ điều khiển trận đấu giữa hai đội đầu bảng Ninh Bình và Công an Hà Nội tại vòng 12 V-League 2025-2026.

Hai trọng tài được thuê là Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail và Razlan Joffri Bin Ali. Một người sẽ bắt chính, còn một người điều hành phòng VAR. Phân công nhiệm vụ cụ thể sẽ được Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chốt trước trận đấu. Đây là lần đầu trọng tài ngoại tham dự V-League 2025-2026.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy ngày 1/2 có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch. Ninh Bình đang dẫn đầu với 27 điểm, hơn Công an Hà Nội (CAHN) một điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Hai đội đều đang bất bại từ đầu V-League mùa này, với cùng 8 chiến thắng.

Trọng tài Malaysia Joffri Bin Ali (trái) bắt chính trận SLNA hòa Quảng Nam 1-1 ở vòng 19 V-League 2024-2025, tại sân Vinh, Nghệ An ngày 20/4/2025. Ảnh: VPF

Trọng tài Joffri Bin Ali sinh năm 1985, cầm còi từ 2017. Trọng tài Mohammad Kamil Zakaria Bin Ismail trẻ hơn và mới bắt chính từ năm 2022. Tuy nhiên, ông được đánh giá là trọng tài chất lượng bậc nhất Malaysia.

Tại V-League 2025-2026, trọng tài Razlan Joffri từng bắt chính trận Đà Nẵng thắng SLNA 2-1 ở vòng 26, điều hành phòng VAR trận Nam Định hạ Hà Nội 3-0 vòng 21. Riêng trận Hà Nội thắng Thanh Hóa 3-1 ở vòng 17, ông Razlan Joffri bắt chính còn Mohamad Kamilđiều hành phòng VAR.

V-League cũng đánh dấu mùa thứ 12 liên tiếp thuê trọng tài nước ngoài. Lần đầu là từ mùa 2014 trong trận Bình Dương thắng Thanh Hóa 2-0 ở vòng 16. Trọng tài bắt chính khi đó là ông Ryuji Sato người Nhật Bản.

Thuê trọng tài ngoại là phương pháp truyền thống của VPF để điều khiển một số trận đấu có tính chất quan trọng ở nửa sau mỗi mùa giải. Các trận được chọn thường có tính chất quyết định chức vô địch hoặc trụ hạng.

Dù vậy, các trọng tài ngoại vẫn có lúc mắc sai sót, như ở trận Thanh Hóa thắng Thể Công 3-1 tại vòng 19 V-League 2024-2025. Trọng tài người Thái Lan Warintorn Sassadee được xác định mắc hai sai sót, bất chấp đã tham khảo VAR. Đầu tiên, ông phạt thẻ vàng tiền vệ Thể Công Nguyễn Đức Chiến sau tình huống giật chỏ đánh nguội cầu thủ Thanh Hóa. Đến cuối trận, ông bỏ qua tình huống thủ môn Thể Công Phạm Văn Phong phá bóng cao chân trúng ngực tiền đạo Ribamar. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh không phản ứng hay khiếu nại công tác trọng tài sau trận như các trận khác do trọng tài nội điều khiển.

