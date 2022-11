Hai triển lãm quốc tế quy tụ hàng trăm doanh nghiệp

TP HCM“Triển lãm Công nghệ Cửa hàng và Nhượng quyền Thương hiệu” và “Triển lãm Quốc tế Cà phê, Trà và Bánh ngọt” diễn ra từ 3 - 5/11 có hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia.

Sau hai năm gián đoạn do đại dịch, hai triển lãm thường niên VIETRF (Triển lãm Công nghệ Cửa hàng và Nhượng quyền Thương hiệu) và Coffee Expo (Triển lãm Quốc tế Cà phê, Trà và Bánh ngọt) đã diễn ra tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP HCM. Triển lãm năm nay thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều địa chỉ như Việt Nam, Singapore, Malaysia, Dubai, Đài Loan, Hàn Quốc, Italy, Mỹ... Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, triển lãm có nhiều hoạt động chuyên ngành diễn ra song song như chuỗi hội thảo chuyên đề, lớp học pha chế và làm bánh miễn phí, cuộc thi pha chế cà phê...

Triển lãm VIETRF 2022

Các hoạt động nhượng quyền trên toàn cầu đã sôi động trở lại thời hậu Covid-19, mang đến nhiều cơ hội mới cho nhà đầu tư. VIETRF là triển lãm uy tín về nhượng quyền tại Việt Nam, năm nay tiếp tục được các đơn vị Coex Vietnam phối hợp với Retail and Franchise Asia và Vinexad tổ chức. VIETRF năm thứ 13 thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp tên tuổi về công nghệ cửa hàng và nhượng quyền thương hiệu, với hơn 150 mô hình nhượng quyền đã được triển khai thành công tại Việt Nam và quốc tế. Đây được xem là sân chơi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh nhượng quyền. Đồng thời, triển lãm cũng tạo điều kiện cho các thương hiệu nhượng quyền quốc tế xúc tiến khảo sát và mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Người tham quan tìm hiểu một mô hình nhượng quyền tại Triển lãm VIETRF 2022. Ảnh: Coex Vietnam

Một số thương hiệu quốc tế nổi bật tại triển lãm năm nay có thể kể đến như: các thương hiệu của Việt Nam gồm trà sữa Phúc Tea, Te Amo, cửa hàng đồ ăn nhanh Torki, dịch vụ spa Care With Love, Star Home Spa, thời trang nam cao cấp Routine, MonAmine...; các thương hiệu trà sữa Đài Loan DingTea, NutTea, BubbleZ, Mr.Sun...; các thương hiệu đến từ Hàn Quốc như gà rán Norang, Bonchon, Robert Chicken, DailyBeer, thực phẩm tốt cho sức khỏe Sanchega, N-Choice, Gangwon Green Farm...; các thương hiệu đến từ Singapore như bánh Donut và Su Kem - Chewy Junior... Các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến nhượng quyền thương mại nổi bật có Sunpark Singapore Pte Ltd, Retro Development Pte Ltd, Franchising and Licensing Association Singapore...

Trong khuôn khổ triển lãm, chuỗi hội thảo về nhượng quyền với chủ đề "Tăng trưởng x100 - Làm thế nào để phát triển giá trị doanh nghiệp nhượng quyền SME Việt Nam theo cách của startup?" được tổ chức xuyên suốt. Các chủ doanh nghiệp có cơ hội giao lưu và được giải đáp thắc mắc bởi các chuyên gia hàng đầu về nhượng quyền tại Việt Nam và quốc tế, như bà Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Retail & Franchise Asia - người đồng hành cùng VIETRF nhiều năm qua. Đây sẽ là tiền đề để doanh nghiệp đưa ra kế hoạch xây dựng thương hiệu nhượng quyền và phát triển doanh nghiệp.

Triển lãm Coffee Expo 2022

Coffee Expo được giới chuyên môn đánh giá là một sự kiện xúc tiến thương mại nổi bật nhất trong ngành cà phê, trà và bánh ngọt, được Coex Vietnam phối hợp tổ chức cùng Vinexad, có sự hỗ trợ từ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) và Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Ngoài ra, triển lãm còn nhận được sự tài trợ từ DMCC của Dubai (Nhà tài trợ kim cương) và Funding Societies (Nhà tài trợ bạc).

Trong lĩnh vực cà phê, một số thương hiệu nổi bật tham gia sự kiện gồm các tên tuổi: Là Việt Coffee, Shin Coffee, Phương Vy, UCC Coffee, Simexco, Minh Tien, Mercon Specialty, Chappi Mountains, Doanh Đặng... Ở lĩnh vực máy móc cà phê và nguyên liệu, sự kiện quy tụ các nhà phân phối như Best Barista, Lý Gia Viên, Vovos, Asian Dragon Group, Sieuthicafe.vn...

Bên cạnh đó, sự kiện có lớp học chuyên môn được tổ chức bởi các đơn vị cung cấp giải pháp, đào tạo nghiệp vụ như Vietnam Barista School, Hướng nghiệp Á Âu... Người tham gia cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các nhà thu mua cà phê đến từ Dubai - DMCC.

Người tham gia triển lãm Coffee Expo 2022 gặp gỡ, giao lưu với các nhà thu mua cà phê đến từ Dubai - DMCC. Ảnh: Coex Vietnam

Đến với Coffee Expo 2022, các doanh nghiệp, nhà bán lẻ, nhà nhập khẩu, nhà phân phối có thể gặp gỡ trực tiếp 1:1 thông qua chương trình biz-matching. Khách tham quan có thể tìm kiếm những sản phẩm mới nhất và hot nhất trên thị trường hiện nay tại khu vực "New & Hot Products Showcase" được tuyển chọn kỹ lưỡng trước ngày triển lãm.

Trong khuôn khổ triển lãm, cộng đồng barista và những doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng cà phê, bánh ngọt, nhà hàng, khách sạn... được tham gia lớp học pha chế và làm bánh miễn phí. Những kiến thức từ cơ bản đến chuyên môn cùng nhiều lời khuyên hữu ích được các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ qua hội thảo chuyên đề.

Điểm đặc biệt tại Coffee Expo lần thứ 6 là vòng chung kết Vietnam Coffee Challenge - cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Coffee Expo. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên đến 150 triệu đồng. Vòng chung kết diễn ra xuyên suốt ba ngày triển lãm, với những màn tranh tài từ top thí sinh từng giành chiến thắng ở các vòng thi khu vực. Đây là cơ hội để các bạn trẻ Việt Nam cọ xát cũng như lắng nghe ý kiến của các chuyên gia hàng đầu, từ đó nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Cuộc thi pha chế Vietnam Coffee Challenge tại Coffee Expo 2022 thu hút đông đảo người theo dõi. Ảnh: Coex Vietnam

Cả hai triển lãm đều mở cửa miễn phí. Ban tổ chức dự kiến triển lãm năm nay đón hàng nghìn lượt khách tham quan.

(Nguồn: Coex Vietnam)