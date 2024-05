Hai trẻ Do Thái bị tấn công trên đường phố Mỹ

Cảnh sát New York điều tra vụ người đàn ông xông vào đánh đập hai trẻ mặc trang phục Do Thái đang chơi đùa trên vỉa hè.

Nguồn tin Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD) hôm 16/5 cho biết cơ quan này đang điều tra vụ một người đàn ông đi xe đạp bất ngờ dừng lại, xông vào tấn công hai cậu bé Do Thái 11 và 13 tuổi, trong lúc các em đang chơi cùng bạn trên vỉa hè Brooklyn hôm 12/5.

Video từ camera giám sát cho thấy người đàn ông đã đẩy ngã một em nhỏ xuống đất và túm lấy một em khác, liên tiếp đá và đạp vào người đứa trẻ. "Biến khỏi vỉa hè mau", người đàn ông nói.

Hai em nhỏ Do Thái bị đánh Người đàn ông tấn công hai trẻ Do Thái đang chơi trên vỉa hè ở New York, Mỹ, hôm 12/5. Video: X/@Williamsburg365

Hai em nhỏ và những bạn khác đang chơi trên vỉa hè đều sợ hãi bỏ chạy. Vụ tấn công khiến hai em bị trầy xước nhẹ ở đầu.

Tổ công tác chống tội phạm thù hận của NYPD đang điều tra liệu hành vi của người đàn ông có phải bài Do Thái hay không. Nghi phạm chưa bị bắt.

Các hành vi chống người Do Thái đã gia tăng ở New York kể từ khi nổ ra xung đột ở Dải Gaza hồi tháng 10/2023. Cảnh sát New York cho biết từ tháng 10/2023 tới tháng 4, lực lượng này đã nhận trình báo về 253 hành vi bài Do Thái, cao hơn nhiều so với con số 137 vụ cùng kỳ năm trước.

Ngọc Ánh (Theo NY Post/JPost/Yahoo News)