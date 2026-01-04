Hai tính năng iPhone Air 2 có thể thừa hưởng từ dòng Pro

Apple được cho là sẽ trang bị tản nhiệt buồng hơi và camera thứ hai cho iPhone siêu mỏng thế hệ hai.

Dù nhận được nhiều đánh giá tích cực về thiết kế mỏng nhẹ đột phá, iPhone Air thế hệ đầu có doanh số kém iPhone 17 Pro. Để cải thiện, Apple đang lên kế hoạch trang bị cho phiên bản kế nhiệm những tính năng vốn chỉ dành cho dòng cao cấp.

Ý tưởng iPhone Air 2 với hai camera sau. Ảnh: HK01

Nâng cấp quan trọng nhất trên iPhone Air 2 nằm ở kiến trúc tản nhiệt bên trong. Sau những phàn nàn về tình trạng quá nhiệt trên iPhone 15 Pro và 16 Pro, Apple đã ứng dụng buồng hơi trên 17 Pro và đạt thành công lớn. Theo The Information, công nghệ này sẽ được đưa xuống mẫu iPhone Air 2.

Hệ thống sử dụng nước khử ion được niêm phong trong một khoang kín, hàn laser trực tiếp vào khung nhôm. Khi chip xử lý hoạt động ở cường độ cao, chất lỏng sẽ bay hơi để chuyển nhiệt đi khắp thân máy, giúp duy trì hiệu năng ổn định.

Việc trang bị buồng hơi không chỉ giúp máy mát hơn khi cầm nắm mà còn ngăn chặn tình trạng giảm hiệu năng, vấn đề mà người dùng iPhone Air hiện thường gặp phải khi chơi game nặng hoặc quay phim chất lượng cao trong thời gian dài.

Một thay đổi khác là iPhone Air 2 không còn duy trì thiết kế camera đơn. Nhiều nguồn uy tín xác nhận máy sẽ có thêm một ống kính ở mặt sau. Tuy nhiên, Apple có hai lựa chọn cho camera thứ hai: ống siêu rộng giống iPhone 17 - lựa chọn an toàn và phổ biến nhất hiện tại, hoặc ống tele - giúp Air 2 tạo sự khác biệt so với bản tiêu chuẩn và các đối thủ.

Hai nâng cấp mới được kỳ vọng tạo lực hút cho iPhone Air 2 và là bước đi cần thiết để định vị lại dòng Air, vốn ra đời để thay thế dòng Plus nhưng chưa đạt được thành công.

iPhone Air 2 dự kiến ra mắt vào mùa xuân 2027, cùng với iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e, thay vì vào tháng 9 năm nay.

Huy Đức (theo 9to5Mac)