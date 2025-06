Hai TikToker bị bắt vì xuyên tạc nguyên lãnh đạo Công an TP HCM

Trần Như Phước cùng Ngô Sơn Hà bị cáo buộc lồng ghép hình ảnh, dùng tài khoản TikTok đăng video xuyên tạc trung tướng Lê Hồng Nam - nguyên Giám đốc Công an TP HCM.

Ngày 11/6, Phước, 38 tuổi; Hà, 51 tuổi, bị Công an TP HCM phối hợp tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng bắt để điều tra hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ngô Sơn Hà và Trần Như Phước tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an TP HCM, thời gian qua cơ quan này đã quyết liệt thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an về việc sắp xếp, tổ chức lại công an cấp tỉnh. Từ đầu tháng 6, trung tướng Lê Hồng Nam - nguyên Giám đốc Công an TP HCM, đã nghỉ chờ hưởng chế độ hưu theo đúng quy định.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều video sử dụng hình ảnh của lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành... với tiêu đề "giật gân"; nội dung xuyên tạc về công tác cán bộ từ Trung ương đến địa phương; chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Cơ quan điều tra xác định, hai hôm trước, mạng xã hội xuất hiện thông tin bà Nguyễn Phương Hằng đã "xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật" về việc thực hiện chế độ nghỉ chờ hưu của trung tướng Lê Hồng Nam. Tài khoản TikTok "phước79" và "SơnHà2" sau đó đã biên tập, phát tán các thông tin này, đồng thời lồng ghép nội dung công kích chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, hạ thấp uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các video đã thu hút hàng nghìn lượt xem, tương tác.

Việc này bị xác định là "gây phức tạp, hoang mang dư luận", ảnh hưởng đến uy tín của trung tướng Lê Hồng Nam, Công an TP HCM nói riêng và của ngành công an nói chung.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phước và Hà thừa nhận đã phát tán các thông tin sai sự thật về trung tướng Lê Hồng Nam.

Công an TP HCM khuyến cáo những hành vi lợi dụng không gian mạng để công kích, xúc phạm, bịa đặt thông tin về cá nhân, tổ chức là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm.

Quốc Thắng