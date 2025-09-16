Hai TikToker bị bắt vì diễn cảnh ngáo đá, phản cảm để câu view

TP HCMHai TikToker dàn dựng cảnh nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ, đội quần lên đầu, giả vờ ngáo đá... để câu view, thu tiền người xem, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 16/9, Công an TP HCM đã bắt Lương Công Thuận (27 tuổi) và Lê Văn Nhâm (32 tuổi) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hai tiktoker ở TP HCM bị bắt vì lên mạng 'diễn hành vi phản cảm' Hai TikToker thuê người dàn dựng những hình ảnh phản cảm để thu tiền người xem. Video: Công an cung cấp

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra sau thời gian rà soát hoạt động của người dùng trên không gian mạng.

Theo đó, Công an TP HCM phát hiện 2 tài khoản tiktok "Thuận khùng báo đời" và "Minh báo đời yêu em" thường xuyên livestream thực hiện các thử thách phản cảm như: chặn đầu xe gây ách tắc giao thông, úp bánh kem, đội quần lót vào mặt người đi đường...

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp công an các địa phương xác minh những người có liên quan. Thuận bị bắt quả tang đang dàn dựng hành vi ở khách sạn trên địa bàn phường Thới An (quận 12 cũ), còn Nhâm bị bắt khi đang lẩn trốn.

Cơ quan điều tra xác định, Thuận và Nhâm rủ nhau thuê người đóng các cảnh "khùng điên", tạo kịch tính, sau đó đăng lên 2 tài khoản TikTok trên để câu view, thu tiền người xem.

Lê Văn Nhâm (trái) và Lương Công Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Họ thông báo trên tài khoản TikTok, nếu muốn "livestream" thực hiện các "thử thách" - tình huống như trên, thì người xem phải trả tiền. Mỗi lần thực hiện có thể thu 3-5 triệu đồng rồi cùng nhau chia lợi nhuận.

Công an TP HCM nhận định, đây là hành vi lệch chuẩn, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và văn hóa xã hội, đặc biệt khi lan truyền tới giới trẻ. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, không nên cổ xúy cho nội dung nhảm nhí câu view; phụ huynh cần quan tâm, định hướng con em sử dụng mạng xã hội lành mạnh.

Quốc Thắng