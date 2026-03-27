Hai thuyền cứu trợ mất liên lạc khi trên đường tới Cuba

Hải quân Mexico cho biết đang tìm kiếm hai thuyền buồm bị mất liên lạc khi chở hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba.

Hải quân Mexico cho biết hai thuyền buồm Friendship và Tigger Moth, chở theo ít nhất 9 thành viên thủy thủ đoàn mang nhiều quốc tịch khác nhau, khởi hành ngày 20/3 từ Isla Mujeres thuộc bang Quintana Roo, phía đông nam đất nước.

Các thuyền này chở theo pin mặt trời và hàng cứu trợ nhân đạo như thuốc men, thực phẩm, thiết bị kỹ thuật dự kiến cập cảng Havana, Cuba vào ngày 24/3 hoặc 25/3.

Tuy nhiên, tới nay chưa có thông tin liên lạc hay xác nhận nào về việc các tàu này đã cập cảng Cuba. Mexico đã triển khai tàu, máy bay tìm kiếm, cũng phát thông báo tới các chỉ huy hải quân khu vực cũng như các trạm tìm kiếm cứu nạn.

Hai thuyền buồm khi khởi hành từ Mexico ngày 20/3 để tới Cuba. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của Nuestra America Convoy, liên minh toàn cầu đang giúp tổ chức các chuyến hàng viện trợ đến Cuba, xác nhận hai con thuyền này là một phần trong các phương tiện cứu trợ của nhóm.

"Các thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đều là những người đi biển giàu kinh nghiệm. Hai thuyền cũng đều được trang bị hệ thống an toàn và thiết bị báo hiệu phù hợp", phát ngôn viên Nuestra America Convoy nói, thêm rằng nhóm đang hợp tác với giới chức và vẫn tin tưởng vào năng lực của thủy thủ đoàn.

Theo Nuestra America Convoy, cả hai tàu đều chưa phát tín hiệu cầu cứu.

Hải quân Mexico không nêu rõ danh tính hoặc quốc tịch của các thành viên thủy thủ đoàn trên hai con tàu, nhưng cho biết đang duy trì liên lạc với các cơ quan cứu hộ ở Ba Lan, Pháp, Cuba và Mỹ. Lực lượng này cũng sử dụng máy bay để tìm kiếm ở tuyến đường thủy giữa Isla Mujeres và Havana.

Mexico hồi tháng 2 cũng cử hai tàu hải quân chở theo 1.193 tấn hàng viện trợ tới Cuba. Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố nước này tiếp tục duy trì truyền thống đoàn kết với các dân tộc Mỹ Latin, đặc biệt là với người dân Cuba.

Tàu Papaloapan của hải quân Mexico chở hàng viện trợ tới Cuba rời cảng Veracruz ngày 24/2. Ảnh: Reuters

Mỹ từ tháng 1 đã chặn phần lớn nguồn cung dầu từ Venezuela và Mexico đến Cuba, khiến đảo quốc rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, dẫn đến cắt điện kéo dài và giá thực phẩm, vận tải tăng phi mã.

