Hai Thứ trưởng Quốc phòng được kéo dài thời gian giữ chức vụ

Ngày 20/10, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với thượng tướng Võ Minh Lương và thượng tướng Lê Huy Vịnh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/10/2025.

Theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan cấp tướng được quy định theo cấp bậc: đại tướng 65 tuổi, thượng tướng hoặc đô đốc hải quân 63 tuổi, trung tướng hoặc phó đô đốc 61 tuổi, thiếu tướng hoặc chuẩn đô đốc 60 tuổi. Trường hợp cần thiết, sĩ quan có thể được kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ nhưng không quá 5 năm so với tuổi phục vụ cao nhất theo cấp bậc quân hàm.

Thượng tướng Võ Minh Lương. Ảnh: Thành Nguyễn

Thượng tướng Võ Minh Lương sinh ngày 16/5/1963 (64 tuổi 9 tháng), quê Quảng Trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, trình độ cử nhân quân sự. Ông từng là Tư lệnh Quân khu 7 trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng tháng 10/2020.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh ngày 9/1/1961 (62 tuổi 5 tháng), quê Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, trình độ tiến sĩ quân sự. Ông từng là Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng cùng thời điểm.

Như vậy cả thượng tướng Võ Minh Lương và Lê Huy Vịnh đều vượt quá tuổi phục vụ cao nhất (63 tuổi đối với thượng tướng) hoặc sắp đến hạn. Việc kéo dài thời gian giữ chức vụ phù hợp với quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - cho phép kéo dài tối đa 5 năm trong trường hợp cần thiết.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh. Ảnh: MOD

Cùng ngày, Thủ tướng cũng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam với thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, 60 tuổi, quê Vĩnh Long, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, trình độ cử nhân quân sự. Quyết định có hiệu lực từ 5/11.

Ngoài ra, Thủ tướng bổ nhiệm thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, giữ chức Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, có hiệu lực từ 17/10.

Bộ Quốc phòng hiện do đại tướng Phan Văn Giang làm Bộ trưởng. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là đại tướng Trịnh Văn Quyết; Tổng Tham mưu trưởng kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là đại tướng Nguyễn Tân Cương.

Các Thứ trưởng khác gồm thượng tướng: Võ Minh Lương, Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Vũ Hải Sản, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Quang Ngọc và trung tướng Nguyễn Văn Gấu.

Vũ Tuân