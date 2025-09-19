Hai Thứ trưởng Quốc phòng được kéo dài thời gian giữ chức vụ

Ngày 19/9, hai Thứ trưởng Quốc phòng gồm thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và thượng tướng Vũ Hải Sản được Thủ tướng kéo dài thời gian giữ chức vụ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến 64 tuổi, quê Hưng Yên; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; trình độ tiến sĩ Luật. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng tháng 7/2020 và được thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng tháng 10 cùng năm. Trước đó, ông làm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Hoàng Phong

Thượng tướng Vũ Hải Sản 64 tuổi, quê Ninh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; trình độ cử nhân Quân sự. Trước khi làm Thứ trưởng Quốc phòng tháng 7/2020, ông từng làm Tư lệnh Quân khu 3.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bổ nhiệm lại thượng tướng Phạm Hoài Nam giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam 58 tuổi, quê Gia Lai; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; trình độ Kỹ sư Hàng hải. Ông từng làm Tư lệnh Quân chủng Hải quân trước khi giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng tháng 7/2020.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng thuộc Chính phủ, có chức năng quản lý nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; đồng thời là cơ quan trung ương chỉ đạo, chỉ huy Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ cùng nhân dân đấu tranh trong thế trận chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại và xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hiện nay, Bộ trưởng Quốc phòng là đại tướng Phan Văn Giang; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là đại tướng Trịnh Văn Quyết; Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng là đại tướng Nguyễn Tân Cương.

Các Thứ trưởng gồm thượng tướng Võ Minh Lương, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thượng tướng Lê Huy Vịnh, thượng tướng Vũ Hải Sản, thượng tướng Phạm Hoài Nam, thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc.

Vũ Tuân