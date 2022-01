Hai thứ trưởng Bộ Công an được thăng quân hàm thượng tướng

Hà NộiHai thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang được thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng.

Chiều 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định cho hai thứ trưởng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định cho hai thượng tướng. Ảnh: Xuân Hoa

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, 60 tuổi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương. Ông làm Tổng cục phó Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tháng 5/2020, ông giữ cương vị Thứ trưởng Công an.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, từng là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 10/2017, ông làm Chánh văn phòng Bộ Công an. Tháng 3/2019, ông được thăng quân hàm trung tướng và 5 tháng sau làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ Công an có 5 thứ trưởng gồm: thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, thượng tướng Lương Tam Quang, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc và thiếu tướng Lê Quốc Hùng. Bộ trưởng là đại tướng Tô Lâm.

Phạm Dự