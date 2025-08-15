Hai thiếu niên Việt giành vé tập huấn bóng đá tại Nhật

Dự án "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" mùa 1 vừa tìm được hai ứng viên 13-14 tuổi tham gia chương trình tập huấn tại Nhật Bản vào năm tới.

Cụ thể, sau vòng chung kết diễn ra tại TP HCM vào ngày 9 và 10/8, Hà Tuấn Kiệt (Phú Thọ) và Lê Hoàng Tuấn (Đồng Nai) đã được chọn để tham gia tập huấn, trao đổi văn hóa tại Nhật Bản cùng CLB Tokushima Vortis vào tháng 3/2026.

Lê Hoàng Tuấn (trái thứ 3) và Hà Tuấn Kiệt (phải thứ 2) giành vé tham dự chương trình tập huấn tại Nhật Bản từ dự án. Ảnh: Nguyễn Duy Quang

Tổ chức lần đầu tại Việt Nam, dự án "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" (khởi động từ tháng 6) thu hút gần 700 ứng viên trong độ tuổi 13–14 (sinh từ 1/8/2010 đến 2/8/2012) từ nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước đăng ký tranh tài. Theo ban tổ chức, các em đều có chung niềm đam mê với môn thể thao vua, khát khao thể hiện tài năng trên sân cỏ để giành cơ hội thi đấu, tập huấn tại xứ sở hoa anh đào. Qua từng vòng thi, từ sơ tuyển đến chung kết, chất lượng ứng viên liên tục được nâng cao. Các gương mặt góp mặt tại vòng chung kết đều là những tài năng nổi bật nhất, đại diện cho lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của mùa giải đầu tiên.

Các ứng viên tham dự vòng chung kết "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" mùa 1. Ảnh: Nguyễn Duy Quang

Thông qua quá trình tuyển chọn, các ứng viên được đánh giá từ kỹ năng chuyên môn đến tác phong, kỷ luật và tinh thần như một cầu thủ chuyên nghiệp. Các em phải thực hiện nhiều bài thi khác nhau dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Kỹ thuật (GĐKT) Đinh Hồng Vinh - vị HLV giàu kinh nghiệm đào tạo bóng đá trẻ, sở hữu chứng chỉ huấn luyện cấp cao do Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cấp. Ở mỗi vòng thi, HLV Đinh Hồng Vinh trực tiếp thiết kế và giám sát các bài tập cho các thí sinh, từ kiểm tra kỹ thuật cá nhân, rèn luyện tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp đồng đội, cho đến nâng cao thể lực và bản lĩnh thi đấu.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, bài thi được đưa ra nhằm giúp các em bộc lộ tối đa tiềm năng, đồng thời đảm bảo chọn được những cái tên thật sự xứng đáng cho chuyến tập huấn quốc tế. "Với tiêu chí bài bản và chuyên nghiệp, các ứng viên năm nay đều rất có tiềm năng", vị HLV bổ sung.

HLV Đinh Hồng Vinh và đại diện Pocari Sweat Việt Nam trong sự kiện khai mạc vòng chung kết Dự án "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản". Ảnh: Nguyễn Duy Quang

Dự án "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" do Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Việt Nam (ONV) - chủ sở hữu thương hiệu Pocari Sweat tại Việt Nam đồng tổ chức cùng các đối tác CLB Bóng đá TP HCM, Học viện bóng đá BMG, dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd (Nhật Bản) và CLB Tokushima Vortis (J-League, Nhật Bản). Ông Oyamada Kohei, Tổng giám đốc Otsuka Nutraceutical Việt Nam chia sẻ, dự án là một trong những hành trình ý nghĩa nhất mà Otsuka đồng hành nhằm chắp cánh ước mơ và tiếp sức cho các bạn trẻ vượt qua thử thách. "Với cam kết nâng cao sức khỏe toàn diện, cả thể chất lẫn tinh thần, Otsuka không ngừng nỗ lực vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh và vững vàng", ông Oyamada Kohei nói.

Thương hiệu Pocari Sweat đồng hành xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện. Ảnh: Nguyễn Duy Quang

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. là một trong những tập đoàn dược phẩm hàng đầu Nhật Bản được thành lập từ năm 1921. Pocari Sweat - một trong những sản phẩm dược dinh dưỡng tiêu biểu của Otsuka hiện có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Pocari Sweat theo đuổi sứ mệnh trở thành "nguồn tiếp sức tin cậy cho cộng đồng yêu thể thao". Đồng tổ chức dự án "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" là một cách mà thương hiệu thức uống bổ sung ion đến từ Nhật Bản hiện thực hóa cam kết này.

Tùng Anh