Hai thiếu niên đánh nam sinh tới tấp vì tiếng nẹt pô

Tây NinhHai thiếu niên cho rằng nam sinh 16 tuổi chạy xe nẹt pô "khiêu khích" nên truy đuổi, hành hung, đã bị công an mời làm việc.

Ngày 22/4, làm việc với Công an xã Hòa Khánh, Tây Ninh, hai thiếu niên 16 tuổi và dưới 18 tuổi, khai khoảng 21h bốn hôm trước sau khi đi uống nước cùng bạn đã chở nhau bằng xe máy về nhà.

Nam sinh áo xanh bị hai thiếu niên đánh tới tấp.

Khi đến vòng xoay Hòa Khánh, cả hai phát hiện nam sinh 16 tuổi đang học trường trung cấp nghề tại xã Hậu Nghĩa chạy xe máy vượt qua. Cho rằng cậu này đã nẹt pô "khiêu khích", hai người liền đuổi theo yêu cầu dừng xe nói chuyện.

Hai thiếu niên sau đó liên tục đấm, đá nhiều cái vào người, đầu nam sinh khiến em bị xây xát nhiều chỗ, vỡ mắt kính.

Vụ việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc, yêu cầu xử lý nghiêm hai thiếu niên.

Nam An