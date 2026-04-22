Hai thiếu niên cầm kiếm Nhật lạng lách trên đường

Trần Long và Phan Bảo Khanh, cùng 17 tuổi, bị cảnh sát triệu tập sau khi che biển số xe, cầm kiếm katana phóng tốc độ cao qua nhiều tuyến phố trung tâm.

Sự việc bị phát hiện sau khi mạng xã hội lan truyền video nhóm này đi xe Suzuki Raider không dàn áo, lạng lách trên đường Nguyễn Lương Bằng (quốc lộ 1A đi qua trung tâm thành phố).

Trong clip, người ngồi sau vung kiếm katana quay qua quay lại trong đêm tối, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao hai thiếu niên cùng tang vật cho Công an phường Liên Chiểu để xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận đã mượn kiếm và xe máy, dùng khẩu trang che biển số để đi "tìm đối thủ" giải quyết mâu thuẫn từ rạng sáng 13/4. Khi bị lực lượng tuần tra phát hiện tại đường Tôn Đức Thắng, nhóm này rồ ga bỏ chạy qua nhiều khu vực trước khi đem hung khí đi cất giấu.

Long và Khanh tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Cảnh sát đã thu giữ chiếc xe máy liên quan và đang mở rộng hồ sơ để xử lý các cá nhân tiếp tay cho hành vi này.

Ngọc Trường