Hai thập kỷ giấu tội ác của gã cảnh sát hiếp dâm

AnhThoát tội suốt nhiều năm, cảnh sát David Carrick lộ diện là kẻ hiếp dâm hàng loạt có sở thích kiểm soát và hạ nhục các nạn nhân.

Tội ác của David chỉ bị ngăn chặn khi một phụ nữ quyết định lên tiếng.

Tháng 10/2021, sau khi vụ án sĩ quan Wayne Couzens của Sở Cảnh sát Thủ đô (Met Police) sát hại Sarah Everard bị phanh phui, nạn nhân của David đã trình báo cảnh sát ở hạt Hertfordshire - nơi David sống và gây án nhiều lần.

Người phụ nữ kể một năm trước, cô gặp David trên ứng dụng hẹn hò Tinder. Trong lần gặp đầu tiên, hắn cho cô xem thẻ cảnh sát, khoe đã gặp nhiều người nổi tiếng, bao gồm cả thủ tướng, và nói có súng. David bảo muốn một phụ nữ "biết phục tùng".

Cô bị hắn chuốc rượu, đưa đến khách sạn để cưỡng hiếp.

Ngày 2/10/2021, David bị bắt tại nhà riêng ở Hertfordshire. Hắn nói "Không cần thiết" khi bị còng tay.

Lần đầu bị thẩm vấn, David có thái độ bất thường đối với một nghi phạm đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự nghiêm trọng. Hắn thoải mái như đang tán gẫu với những người bạn cảnh sát, tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện, theo mô tả của thanh tra Iain Moor.

David Carrick công tác 20 năm ở Sở Cảnh sát Thủ đô. Ảnh: Rex

Trong lần ra tòa đầu tiên, David phủ nhận mọi cáo buộc. Nhưng vì là bị cáo trong một vụ án hình sự đang xét xử, tên của hắn được công khai.

Khi thấy David trước vành móng ngựa, nhiều nạn nhân từng bị hắn đe dọa và bịt miệng bắt đầu lên tiếng. Người phụ nữ tố cáo đầu tiên có lẽ không ngờ cô sẽ tiếp sức mạnh cho rất nhiều phụ nữ khác để lột bỏ mặt nạ của gã quái vật.

Thủ đoạn kiểm soát

Những người phụ nữ này sống ở nhiều nơi, ở nhiều độ tuổi và câu chuyện của họ trải dài hai thập kỷ. Nhưng có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc trong lời khai về cách David đã kiểm soát, tấn công và lạm dụng họ.

"Hắn ta là một con quái vật", thanh tra Moor nói. Theo ông, ban đầu David tỏ ra rất quyến rũ, đáng tin cậy, khiến các nạn nhân cảm thấy thoải mái khi gặp gỡ, hẹn hò với hắn. Theo thời gian, bản chất kiểm soát, áp bức của hắn lộ rõ.

Nạn nhân đầu tiên được biết đến của David khai đã bị giam cầm, cưỡng hiếp và đe dọa vào năm 2003, khi còn chưa hết thời gian thử việc trong ngành cảnh sát.

Suốt nhiều năm, David cưỡng hiếp, tấn công tình dục và lạm dụng hàng loạt phụ nữ, gọi họ là gái mại dâm của riêng hắn. Hắn ra lệnh cho một số người phải mặc gì, ngủ ở đâu và ăn gì, đôi khi cấm họ ăn hoàn toàn. Một số người bị hắn cấm nói chuyện với những người đàn ông khác, thậm chí là với chính con cái của họ.

David còn nói "các người là nô lệ của ta", kiểm soát và bắt họ phải chịu những hành vi hạ nhục kinh hoàng. Một phụ nữ kể bị David đánh bằng thắt lưng; hai người khác kể thường xuyên bị hắn nhốt trong chiếc tủ nhỏ dưới gầm cầu thang, không cho ăn, bắt khỏa thân dọn dẹp nhà cửa.

David sử dụng dùi cui và còng tay của cảnh sát trong các cuộc tấn công và gửi cho một nạn nhân ảnh chụp khẩu súng lục được cấp phép, kèm lời nhắn: "Hãy nhớ tôi là ông chủ".

Những người phụ nữ mô tả cách David lợi dụng chức vụ để ngăn họ tố cáo. Hắn liên tục nhắc nhở "vì tôi là cảnh sát, sẽ chẳng ai tin các người đâu".

David Carrick từng nhốt vài nạn nhân vào tủ nhỏ dưới gầm cầu thang. Ảnh: Hertfordshire Constabulary

Theo cảnh sát, David phát triển mối quan hệ với phụ nữ "để duy trì ham muốn hạ thấp và kiểm soát của mình", vì hắn thích thú với việc làm nhục nạn nhân. Phần lớn các vụ xâm hại tình dục được thực hiện trong mối quan hệ "kiểm soát và cưỡng ép" với ba phụ nữ, những vụ khác xảy ra trong các cuộc gặp gỡ thoáng qua. Nạn nhân của David là bạn gái lâu năm, người tình mới, bạn học, đồng nghiệp và cả những người lạ.

Cảnh sát Hertfordshire đã thiết lập một mục riêng trên trang web chính thức, cho phép mọi người báo cáo trực tiếp mà không cần thông qua phòng điều phối của cảnh sát hoặc hệ thống báo cáo trực tuyến chung.

Sai lầm nối tiếp sai lầm của cảnh sát

Vụ án làm rung chuyển lực lượng cảnh sát lớn nhất nước Anh. Đặc biệt là khi công chúng phát hiện trong suốt 20 năm David làm cảnh sát, đã có nhiều cơ hội ngăn chặn hắn bị bỏ lỡ. David từng bị Met, cũng như ba lực lượng khác, để mắt đến 9 lần trong nhiều năm, nhưng không có khiếu nại hay cuộc điều tra nào dẫn đến cáo buộc.

Cảnh sát Met đã xin lỗi vì không phát hiện và xử lý hành vi lạm dụng của David, thừa nhận rằng điều này có thể đã kéo dài sự đau khổ của các nạn nhân.

David gia nhập Met năm 2001, ở tuổi 26, sau một thời gian phục vụ trong quân đội. Hắn vượt qua quy trình thẩm tra dù năm trước đó đã hai lần dính cáo buộc, trong đó có tội trộm cắp, liên quan đến một người tình cũ hắn không chấp nhận chia tay.

Năm 2002, David bị Met điều tra vì cáo buộc hành hung và quấy rối bạn gái cũ. Không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra và hắn cũng không bị ủy ban tiêu chuẩn nghề nghiệp của Met xử lý.

Trong sự nghiệp, David nhận nhiều báo cáo về hành vi tấn công, quấy rối và bạo lực gia đình, nhưng không có vụ nào dẫn đến truy tố hình sự. Hắn từng nằm trong tầm ngắm của cảnh sát ở Hertfordshire, Hampshire và Thames Valley.

Một cáo buộc khác được đưa ra vào năm 2009, khi David trở thành thành viên của nhóm vũ trang bảo vệ Tòa nhà Quốc hội, các văn phòng chính phủ và các phái đoàn ngoại giao.

Năm 2017, David vượt qua quá trình tái thẩm tra của cảnh sát, nhưng hai năm sau, hắn bị cáo buộc túm cổ một phụ nữ. Một lần nữa, không có cáo buộc hình sự nào. Dù đã được thông báo, Met vẫn quyết định không xử lý hành vi sai trái.

Hè 2021, David bị Cảnh sát Hertfordshire buộc tội hiếp dâm và bắt giữ, nhưng Met vẫn cho phép hắn tiếp tục làm việc với nhiệm vụ hạn chế.

Từng tuyên bố cam kết bảo vệ phụ nữ sau vụ sát hại Sarah Everard, Met thừa nhận rằng ủy ban tiêu chuẩn nghề nghiệp của họ đã không hề kiểm tra hồ sơ đầy đủ của một cảnh sát bị cáo buộc hiếp dâm.

Nhóm hoạt động chống bạo hành đặt 1.071 quả táo thối bên ngoài New Scotland Yard - trụ sở Met - vào 20/1/2023, phản ánh số lượng cảnh sát Met đã hoặc đang bị điều tra vì cáo buộc bạo hành gia đình hoặc bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Ảnh: Refuge

37 án tù chung thân

Trong các cuộc thẩm vấn, David khẳng định các hành vi tình dục là tự nguyện. Nhưng đến tháng 12/2022, hắn thừa nhận 49 tội danh, tổng cộng 85 hành vi phạm tội liên quan đến 12 phụ nữ, bao gồm 48 hành vi hiếp dâm.

Nhờ đó, bên công tố tránh được việc phải để các nạn nhân chịu đựng nỗi đau khổ khi sống lại những trải nghiệm kinh hoàng trong quá khứ.

Ngày 7/2/2023, David bị tuyên 36 án chung thân và sẽ phải ngồi tù tối thiểu 32 năm.

Kể từ khi vụ án gây sốc của David được công khai, ngày càng nhiều phụ nữ liên hệ với cảnh sát. Thanh tra Moor cho biết tội ác của David là "đám mây đen bao trùm ngành cảnh sát", đồng thời nói thêm: "Tôi thấy ghê tởm khi David Carrick mặc cùng một bộ đồng phục với mình".

Sau vụ án, Văn phòng Điều tra Độc lập về Hành vi Cảnh sát (IOPC) thông báo tổng cộng 12 sĩ quan đang phục vụ và đã nghỉ hưu bị điều tra về hành vi sai trái liên quan đến việc xử lý các cáo buộc chống lại David.

Tháng 6/2024, hai cảnh sát thuộc lực lượng Wiltshire, đơn vị đã nhận được cáo buộc vào năm 2016 nêu tên David ngược đãi một phụ nữ, bị kỷ luật vì khép lại vụ việc mà không thực hiện các bước điều tra cơ bản. Hai sĩ quan này nhận cảnh cáo bằng văn bản về hành vi gây mất uy tín và thất trách, nhưng vẫn được phép giữ nguyên công việc.

Ngày 19/11, David bị kết tội thêm nhiều tội danh tấn công tình dục một bé gái 12 tuổi vào năm 1989-1990 và một phụ nữ từ năm 2014 đến 2019. Hắn phải nhận thêm một án chung thân vào 20/11.

Tuệ Anh (theo BBC, The Guardian, The Sun)