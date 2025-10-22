Hai thành viên Hội đồng quản trị FLC cùng từ chức

HĐQT Tập đoàn FLC chỉ còn 2 thành viên sau khi ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công cùng từ chức ngày 20/10, chưa đầy một năm từ khi được bổ nhiệm.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hùng và ông Công đều cho biết "vì lý do cá nhân" nên không sắp xếp được thời gian đảm nhiệm công việc của Thành viên HĐQT. Cả hai đề nghị công ty triệu tập phiên họp cổ đông để thông qua đơn từ nhiệm, đồng thời miễn tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong thời gian này.

HĐQT Tập đoàn FLC có 5 thành viên, nhưng đến nay có 3 người đã từ chức. Vào đầu tháng 12/2024, Chủ tịch Lê Bá Nguyên rút khỏi HĐQT cũng do không sắp xếp được thời gian tham gia các cuộc họp. Ông Nguyên là anh vợ của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.

Đầu tháng 8/2025, FLC tổ chức đại hội cổ đông bất thường để chính thức miễn nhiệm ông Nguyên, nhưng phiên họp bất thành vì không đủ tỷ lệ biểu quyết tối thiểu. FLC sẽ tổ chức họp bất thường lần thứ hai vào giữa tháng 11 để thực hiện lại thủ tục này. Công ty dự kiến miễn nhiệm 3 nhân sự đã từ chức, đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên cho nhiệm kỳ 2021-2026.

FLC hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, đầu tư tài chính, hàng không. Doanh nghiệp này đã thực hiện được một số quần thể nghỉ dưỡng, khách sạn tại Quy Nhơn, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vào năm 2022, FLC rơi vào khó khăn. Công ty trải qua nhiều đợt biến động nhân sự cấp cao. Cổ phiếu bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM và chuyển sang thị trường UPCoM, nhưng lại rơi vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán nhiều năm liên tiếp.

Gần đây, FLC triển khai lại một số dự án bất động sản. Cuối tháng 9, công ty tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways từ nhóm nhà đầu tư do ông Lê Thái Sâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị hãng bay - làm đại diện.

