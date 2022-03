Đài LoanNhà quay phim và nhân viên thu âm của phim "The Embrace" bị rơi xuống ghềnh, đuối nước.

Theo trang Ctwant ngày 12/3, đoàn phim The Embrace gặp sự cố khi ghi hình tại khu ghềnh đá tại Miêu Lật - huyện ở phía Tây Đài Loan. Đại diện đoàn phim cho biết khi dọn dẹp để ra về, nam quay phim họ Hoàng (38 tuổi) và nam nhân viên thu âm họ Vương (34 tuổi) từ trên núi trượt chân rơi xuống. Khi được vớt lên bờ, cả hai đã mất ý thức, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hai thành viên đoàn phim chết trên trường quay Lực lượng cứu hộ kéo dây thừng đưa nạn nhân lên bờ. Video: TVBS

Tài tử Viêm Á Luân, đóng chính The Embrace, cho biết đau lòng vì sự cố. Á Luân nói anh và tất cả diễn viên ngừng làm việc, yêu cầu công ty sản xuất - Domani Production - giải quyết thỏa đáng sự việc đồng thời chỉnh đốn giờ giấc làm việc, có các biện pháp đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên.

Trên Instagram, Diêu Ái Ninh, nữ chính của phim, viết cô chỉ là diễn viên bình thường, nhỏ bé trong cả ngành phim ảnh, vì thế trước đây thỏa hiệp trước những điều không bình đẳng trong công việc. Qua sự việc lần này, cô kêu gọi các công ty sản xuất nghiêm túc nhìn nhận vấn đề đảm bảo an toàn. Diêu Ái Ninh viết: "Mong hai người xấu số yên nghỉ. Vô cùng lấy làm tiếc vì để hai người phải dùng sinh mệnh để cảnh báo mọi người. Mong sự cảnh báo này có thể mang tới sự thay đổi thực sự".

Khu vực xảy ra tai nạn trên trường quay phim "The Embrace" của Đài Loan. Ảnh: Ettoday

Phim dài tập The Embrace do Kha Hàn Thần (từng chỉ đạo Đấu ngư) đạo diễn, bấm máy từ đầu tháng 3. Đoàn phim từng gửi đơn tới cơ quan chức năng xin quay phim tại thác ở Miêu Lật trong vòng sáu ngày, từ ngày 10 tới 15/3, êkíp tổng cộng 80 người. Cơ quan quản lý cấp phép quay phim với điều kiện công ty sản xuất không phá hoại cảnh quan, chú ý an toàn. Tác phẩm xoay quanh chuyện tình của quỷ hút máu và cô gái sống trong ngôi miếu bí ẩn.

Diễn viên Viêm Á Luân kêu gọi các công ty sản xuất tăng cường đảm bảo an toàn cho nhân viên. Ảnh: Ettoday

Sau sự cố, đại diện Hiệp hội điện ảnh, truyền hình thành phố Đài Bắc cho biết đã báo cáo lên cơ quan thanh tra lao động nhằm điều tra nguyên nhân sự việc. Hiệp hội cũng kêu gọi diễn viên, nhân viên ngành phim lên tiếng nếu cảm thấy môi trường làm việc không an toàn.

Nghinh Xuân (theo TVBS)