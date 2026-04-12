Hai thanh thiếu niên đuối nước ở hồ Yên Sở

Hà NộiXuống hồ điều hòa Yên Sở ở phường Vĩnh Hưng tắm, hai thanh thiếu niên bị đuối nước, sau 6-8 tiếng mới tìm được thi thể.

Khoảng 14h30, hai thanh thiếu niên 15 và 18 tuổi, trú phường Vĩnh Hưng, cùng một em nhỏ ra hồ Yên Sở, phường Hoàng Mai chơi. Hai chàng trai xuống tắm, trong khi em nhỏ đứng trông đồ ở trên bờ.

Một lúc sau, không thấy hai thanh thiếu niên lên, em nhỏ chạy về nhà ở đường Lĩnh Nam thông báo.

Lực lượng chức năng đã sử dụng ba thuyền để tìm kiếm hai thanh thiếu niên. Tới khoảng 20h35, nạn nhân thứ nhất được tìm thấy, hơn một tiếng sau thì tìm được người còn lại.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Việt An

Hồ điều hòa Yên Sở gồm 5 hồ lớn nhỏ nối thông nhau qua hệ thống điều tiết, có tổng diện tích mặt nước là 132,8 ha, tổng dung tích chứa lên tới 4 triệu m3 nước.

Chức năng chính của hồ điều hòa Yên Sở là trữ nước mưa tạm thời nhằm tránh cho TP Hà Nội rơi vào cảnh ngập lụt. Ngày hè nắng nóng, người dân thường đến đây dạo chơi, tắm mát.

