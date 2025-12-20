Hai thành phố châu Á 'đáng đến để ăn nhất năm 2026'

Hong Kong và Patan là hai điểm đến được du khách quốc tế và chuyên gia ẩm thực đánh giá cao, nằm trong top 10 nơi đáng đến để ăn trong năm tới.

Với nhiều du khách, ẩm thực mới là lý do chính để xách ba lô lên đường. Họ tìm đến những căn bếp danh tiếng do các đầu bếp sáng tạo dẫn dắt hay ngồi tại các khu chợ địa phương để thưởng thức món ăn bình dân.

Danh sách "Những nơi đáng đến để ăn nhất năm 2026" của tạp chí Mỹ Cntraveller công bố hôm 18/12 ra đời để phục vụ nhóm du khách này. Tiêu chí bình chọn dựa trên danh tiếng của mỗi điểm đến - những nơi có đời sống ẩm thực đủ hấp dẫn để trở thành trung tâm cho kế hoạch đi du lịch của du khách.

Hai thành phố châu Á nằm trong top 10 là Hong Kong, Trung Quốc và Patan, Nepal. Hong Kong được miêu tả là nơi "giữ vị thế trung tâm ẩm thực quốc tế" trong nhiều năm liên tiếp.

Năm 2026, thử thách lớn nhất với du khách khi đến Hong Kong không phải là tìm món ngon, mà là sắp xếp đủ "dung lượng" cho một ngày ăn uống dày đặc. Vào buổi sáng, du khách thưởng thức dim sum và uống trà sữa giữa buổi. Bữa trưa, thực khách có thể ghé các nhà hàng omasake và thưởng thức thực đơn Pháp - Quảng Đông trong khi vào bữa tối sẽ ghé các nhà hàng đạt sao Michelin.

Vịt quay, một trong những món ăn nổi tiếng tại Hong Kong được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: HKTB

Ngày nay, Patan (hay Lalitpur) là nơi tập trung nhiều năng lượng ẩm thực nhất ở Nepal. Tại đây, những người thợ kim loại làm việc bên đường dưới bóng các ngôi đền hàng trăm năm tuổi, trong khi các lò jalebi mở cửa từ rạng sáng để phục vụ tín đồ sau giờ cầu nguyện. Những lễ rước đám cưới Newari với tiếng sáo quen thuộc vẫn thường xuyên xuất hiện trên đường phố, cũng như ẩm thực từ lâu đã trở thành một phần nhịp sống của thành phố.

Đến với thành phố, du khách sẽ nghe thấy chiếc bánh bara chiên xèo xèo trên chảo gang, âm thanh vang khắp khu phố như cơn mưa mùa gió mùa. Trong số các quầy hàng bán bánh đậu xanh đen hoặc xanh, Honacha, quán nhỏ ba đời nằm gần quảng trường Patan Durbar (di sản UNESCO), là địa chỉ khiến mọi thực khách đều dừng chân.

Đứng đầu danh sách điểm đến "đáng để ăn nhất" là Boston, thủ phủ của bang Massachusetts, Mỹ. Ẩm thực Boston từng được đánh giá "ổn định nhưng thiếu sự mới mẻ" khi thành phố gắn liền với những phòng ăn ốp gỗ phục vụ bít tết ở mức vừa phải, các quán Italy với sốt cà chua chan đầy đĩa và nghêu chiên xuất hiện ở khắp nơi. Tất cả mang đậm chất Boston, ổn định nhưng thiếu sự mới mẻ và bứt phá.

Quảng trường Patan Durbar ở Nepal. Ảnh: Pixabay

Những năm gần đây, Boston đã có màn lột xác khi đời sống ẩm thực của thành phố chuyển mình theo hướng tinh gọn, thời thượng. Một điểm sáng khác của Boston là sự trỗi dậy của các nhóm nhà hàng địa phương. BCB3 là cái tên được nhắc đến nhiều khi liên tục tạo tiếng vang với loạt địa chỉ đáng chú ý: Somaek, nhà hàng Hàn Quốc hiện đại, lọt vào vòng bán kết giải James Beard cho hạng mục Nhà hàng mới xuất sắc và Zurito, nhà hàng Basque mới mở tại Beacon Hill, nổi bật với các món ăn chia sẻ và thực đơn phong phú, mang đến làn gió mới cho khu phố vốn trầm lắng.

10 điểm đến đáng để ăn nhất năm 2026 STT Điểm đến STT Điểm đến 1 Boston, Mỹ 6 Minas Gerais, Brazil 2 Crete, Hy Lạp 7 Parramatta, Sydney, Australia 3 Fès, Morocco 8 Patan, Nepal 4 Hong Kong, Trung Quốc 9 Prince Edward County, Canada 5 Medellín, Colombia 10 Seville, Tây Ban Nha

Anh Minh (Theo CnTraveller, Time Out)