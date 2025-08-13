Hai thanh niên Việt Nam cứu hai em bé Nhật bị sóng cuốn

Phát hiện hai em bé bị sóng cuốn tại bãi tắm thuộc tỉnh Mie, Nhật Bản, hai thanh niên Việt Nam bơi ra cứu và được giới chức địa phương khen thưởng.

Khoảng 13h ngày 11/8, hai em bé người Nhật Bản ngồi trên phao ven bờ biển Gotenba, thuộc tỉnh Mie, bất ngờ bị sóng cuốn ra xa cách bờ biển gần 100 m, trôi dọc theo bờ gần 700 m, HONTO, kênh truyền thông dành cho người Việt ở Nhật Bản, hôm nay đưa tin.

Một nhóm 15 người Việt đang tụ tập gần bờ biển đã nghe thấy tiếng hai đứa trẻ liên tục kêu cứu. Thời điểm đó biển có gió lớn, thủy triều rút nhanh khiến các bé trôi ngày càng xa bờ, phao có thể bị lật bất cứ lúc nào.

Phạm Quốc Đạt, 27 tuổi, và Tống Mạnh Tuấn, 28 tuổi, hai người Việt trong nhóm, đã tìm cách bơi ra biển cứu hai đứa trẻ. Lần tiếp cận đầu tiên không thành công do khoảng cách xa và sóng lớn, buộc Đạt và Tuấn phải quay vào bờ.

Hai người sau đó chạy dọc bờ biển, đến gần ngang vị trí của hai em, rồi khoác phao lốp xe đạp mà nhóm mang theo để bơi ra biển lần hai, dù Tuấn bị chuột rút.

Bãi tắm Gotenba ở tỉnh Mie, Nhật Bản. Ảnh: Tsukanko

Những người Việt khác trên bờ đã liên hệ cảnh sát, hô hoán kêu gọi người dân xung quanh giúp đỡ. Mẹ và bà của hai đứa trẻ không biết bơi, đứng trên bờ hoảng loạn cầu cứu.

Sau một hồi vật lộn với sóng lớn, gió mạnh, Đạt và Tuấn đã giải cứu thành công hai bé. Cảnh sát và lực lượng cứu nạn địa phương có mặt tại hiện trường sau khoảng 10 phút. Khu vực bãi biển nơi xảy ra sự việc không có lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ.

Đại diện Sở Cứu hỏa Naka, thành phố Tsu, tỉnh Mie, xác nhận đã mời Đạt và Tuấn đến trụ sở vào ngày 28/8 để nhận bằng khen vì hành động dũng cảm giúp cứu sống hai em bé Nhật Bản.

Đức Trung (Theo HONTO, TTXVN)