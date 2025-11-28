Hai thanh niên ủ mưu lập đội quân vô gia cư đi chiếm đảo Caribe

MỹHai thanh niên 20 và 21 tuổi bị cáo buộc lên kế hoạch thành lập một đội quân người vô gia cư, xâm chiếm đảo 100.000 dân ở Haiti, bắt phụ nữ và trẻ em làm nô lệ.

Gavin Rivers Weisenburg, 21 tuổi và Tanner Christopher Thomas, 20 tuổi, cùng trú bang Texas đã bị công tố viên liên bang truy tố hôm 20/11, với hai tội danh do bồi Âm mưu giết người, làm bị thương hoặc bắt cóc ở nước ngoài và Sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, hai thanh niên bắt đầu lên kế hoạch vào tháng 8/2024, dự định đi thuyền buồm đến Gonâve, một hòn đảo có khoảng 100.000 người dân thuộc Haiti, và chiếm đảo bằng vũ lực.

Hai người bắt đầu học những kỹ năng mà nghĩ sẽ hữu ích, trong đó có học tiếng Creole Haiti.

Tanner Christopher Thomas (trái) và Gavin Rivers Weisenburg. Ảnh: Collin County Sheriffs Office

Gavin đã gia nhập Học viện Cứu hỏa Bắc Texas tại Rockwall, Texas, vào tháng 8/2024 để học "các giao thức chỉ huy và kiểm soát". Anh ta đã trượt học viện cứu hỏa và bị đuổi học vào tháng 2 vừa qua.

Gavin đến Thái Lan để học lái thuyền buồm, theo hồ sơ tòa án. Hai người dự định mua một chiếc thuyền buồm để đến Gonave. Nhưng vì chi phí quá cao, Gavin đã không đăng ký học lái thuyền buồm nữa.

Trong khi đó Tanner gia nhập Không quân Mỹ vào tháng 1, nhắn tin cho đồng bọn rằng mình gia nhập quân đội để hỗ trợ cho kế hoạch của họ.

Tanner ban đầu được điều động đến Đức nhưng sau đó được chuyển đến bang Maryland. Theo cáo trạng, những người này đã lên kế hoạch chiêu mộ và trả tiền cho những người vô gia cư từ khắp Washington để tham gia cùng.

Họ cũng nghiên cứu về súng, đạn và có kế hoạch mua vũ khí kiểu quân sự.

Theo cáo trạng, nếu chiếm được hòn đảo, họ đã lên kế hoạch giết hại những người đàn ông và biến phụ nữ cùng trẻ em thành nô lệ tình dục.

Bản cáo trạng có đề cập đến những kẻ đồng mưu nhưng không nêu tên hoặc vai trò trong âm mưu này. Hiện vẫn chưa rõ các quan chức liên bang phát hiện ra kế hoạch đảo chính bằng cách nào. Các luật sư bào chữa cho họ đều nghĩ rằng đây là vụ án "điên rồ" nhất từng gặp.

Các công tố viên cho biết, nếu bị kết tội âm mưu giết người ở nước ngoài, hai người đàn ông này sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Nếu bị kết tội sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em, mức án ít nhất là 15 năm tù và tối đa 30 năm tù giam.

Đảo Gonâve (Île de la Gonâve) là một trong những địa điểm ít được biết đến nhưng lại hấp dẫn nhất của Haiti, một hòn đảo gồ ghề, rộng lớn nằm trong vịnh Gonâve. Đây là hòn đảo ngoài khơi lớn nhất của Haiti, nơi sinh sống của khoảng 100.000 người, nhiều người trong số họ sống trong các cộng đồng ven biển nhỏ và sống dựa vào nghề cá, sản xuất muối và canh tác quy mô nhỏ.

Hòn đảo mang một bầu không khí rất khác so với đất liền Haiti: yên tĩnh hơn, hẻo lánh hơn, với những ngọn đồi đá vôi hùng vĩ, rừng khô và bờ biển dài nguyên sơ..

Gonâve có nhịp điệu và truyền thống độc đáo riêng, được hình thành qua nhiều thế kỷ cô lập. Về mặt lịch sử, nơi đây đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người Taíno bản địa, thời kỳ thuộc địa. Ngày nay, các tổ chức phi chính phủ và các nhóm địa phương đang nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước, đường sá và sinh kế cho người dân.

Hải Thư (Theo Telgraph, JusticeGOV, La Gonâve Haiti Partners)