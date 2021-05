Hai thanh niên trốn khỏi nơi phong tỏa

Giữa đêm, hai nam thanh niên ở cạnh khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, nơi có gần 90 ca Covid-19, đã trốn khỏi nơi bị phong tỏa.

Đêm 12/5, tổ kiểm soát phòng chống dịch của Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) phát hiện hai thanh niên quê Sơn La, đang trọ tại tổ dân phố My Điền 3, thị trấn Nếch, rời khỏi nơi phong tỏa.

Tổ công tác đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi thanh niên hai triệu đồng do không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Cả hai sau đó bị đưa đi cách ly tập trung có thu phí tại huyện Việt Yên.

Tổ dân phố My Điền 3 và hai tổ khác liền kề, nơi hai thanh niên trọ, đang bị phong tỏa do nữ công nhân khu công nghiệp Vân Trung ở trọ mắc Covid-19. Tổ dân phố My Điền 3 cách ổ dịch khu công nghiệp Vân Trung vài trăm mét.

Tổ công tác lập biên bản, xử phạt hai thanh niên ở khu nhà trọ và đưa đi cách ly trong đêm 12/5. Ảnh: Báo Bắc Giang

Đến trưa 13/5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 90 ca Covid-19 ở cộng đồng, đa số liên quan đến các ca bệnh ở Công ty TNHH Shin young Việt Nam, khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên.

Theo ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, khu trọ phát hiện ca nhiễm tập trung đông công nhân đã bị phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm 15.000 người, dự kiến hôm nay có kết quả. Ngoài ra, 90.000 công nhân trong khu công nghiệp Vân Trung cũng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm trong những ngày tới. Ngoài ổ dịch ở khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang có một ổ dịch ở xã Phương Sơn, huyện Lục Nam. Nhà chức trách đánh giá ổ dịch này không có nguy cơ lây lan rộng, từ ngày 10/4 đến nay ghi nhận 4 ca nhiễm.

Phương Sơn